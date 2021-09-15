Песков рассказал о заболевших коронавирусом в окружении Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что все заболевшие в окружении Путина коронавирусом люди не ревакцинировались вовремя, добавив, что тяжёлых случаев заражения не выявлено, передаёт ТАСС.

Из тех, кто заболел в окружении президента, практически у всех после вакцинации прошло определенное время, титры упали, и они вовремя не ревакцинировались. Поэтому, к сожалению, были инфицированы. Но при этом практически все или бессимптомно, или в лёгкой форме переносят болезнь, ни одного тяжелого случая нет, — сообщил Песков.

Он добавил, что сотрудники из окружения Путина начали заболевать в сентября, однако точно выявить на каком мероприятии это произошло пока невозможно. Песков отметил, что на данный момент глава РФ самоизолировался в своей резиденции в Ново-Огарёво, не уточнив, где именно президент провёл день с сотрудником, у которого был выявлен коронавирус.

Ранее Владимир Путин признался, что десятки людей из его окружения заболели коронавирусом, добавив, что провёдет в режиме самоизоляции несколько дней после контакта с одним из инфицированных.