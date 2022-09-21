Биолог подтвердил пользу зеленого чая для защиты от деменции Биолог Мурашов: зелёный чай может быть профилактическим средством от деменции

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Зелёный чай может являться профилактическим средством от болезни Альцгеймера, заявил заведующий лабораторией биологии развития растений биофака МГУ Владимир Мурашов. В беседе с «Радио 1» он отметил, что по-настоящему полезным будет только качественный чай, экологически чистый и правильно заваренный.

В чае надо разбираться. Надо знать, какие листья используются, где они собраны, какое у них экологическое качество. А для заваривания существуют специальные заварники. И заваривать можно несколько раз подряд, некоторые сорта — до 21 раза, но каждый раз не дольше пяти минут, — сказал Мурашов.

Он отметил, что болезнь Альцгеймера в большей степени зависит от наследственности, но окружающие факторы тоже могут иметь влияние, поэтому профилактика не помешает, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что часто первым признаком деменции являются проблемы с памятью, например, человек с трудом может найти дорогу домой. Еще одним признаком старческого слабоумия могут выступать повторяющиеся в короткий промежуток времени одни и те же вопросы. «Тревожным звоночком» могут стать и какие-то личностные изменения: если раньше человек любил гулять и вести активную социальную жизнь, но вдруг ни с того ни с сего полюбил проводить время дома.