31 марта 2026 в 06:00

Биолог объяснила, почему с приходом весны ощущается прилив сил

Ускорение обмена веществ с приходом весны вызывает ощущение прилива сил и энергии, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, солнечный свет стимулирует выработку мелатонина и эндорфина, что способствует улучшению настроения и повышению тонуса.

Весенний прилив сил — это распространенное явление. Оно связано с комплексом биологических и психологических факторов, вызванных изменениями в окружающей среде. Считается, что с приходом весны ускоряется обмен веществ, что может способствовать более эффективному использованию энергии и ощущению бодрости. Это связано с адаптацией организма к более теплой погоде и увеличению физической активности. Улучшается кровообращение, а мышечный тонус повышается, — пояснила Лялина.

Она подчеркнула, что больше солнечного света способствует выработке серотонина — нейромедиатора, влияющего на настроение, аппетит и сон. По словам биолога, повышение уровня этого гормона улучшает самочувствие и поднимает энергию. Специалист также отметила, что солнечный свет стимулирует производство витамина D в коже, важного для иммунной системы, настроения и общего состояния здоровья.

С увеличением продолжительности светового дня гипофиз снижает выработку мелатонина — гормона, регулирующего сон. Это приводит к более легкому пробуждению и ощущению бодрости в течение дня. Уровень других гормонов, таких как эндорфины, также может повышаться, способствуя позитивному настрою и приливу сил. Помимо биологических факторов, на весенний подъем сил влияют и психологические причины. Весна ассоциируется с пробуждением природы, теплом, цветением, что вызывает положительные эмоции и предвкушение приятных событий, — добавила Лялина.

Ранее психиатр Василий Шуров порекомендовал для улучшения психологического состояния и борьбы с весенней депрессией наладить режим дня: больше отдыхать, ложиться спать до полуночи и правильно питаться. По его словам, также следует отказаться от алкоголя и никотина.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
