«Билайн» предупредил о дефиците телефонов Apple, Samsung и Xiaomi

Сотовый оператор «Вымпелком» сообщил «Ведомостям» о скором дефиците на смартфоны в России. По словам представителя компании, в настоящее время наблюдаются ограничения в поставках от производителей смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi. Дефицит носит глобальный характер.

В октябре в Россию будет поставлено не более 25% от потребности рынка смартфонов. В сентябре это значение составило примерно 50%. Таким образом, текущий дефицит смартфонов серьёзно усилится, — заявили в «Вымпелкоме».

Эксперты приводят несколько причин сложившейся ситуации: пандемия коронавируса ударила по производству, высокий спрос на компьютерную технику из-за удалённой работы, а также проблемы с поставками полупроводников на рынке.

Ранее стало известно, что, согласно документам Министерства транспорта России, направленным в правительство, увеличение государственного финансирования грузоперевозок поможет остановить рост продуктовых цен.

В качестве одной из мер предлагается использовать онлайн-платформы для поиска перевозчиков. Ведомство также предлагает заключать долгосрочные договоры и расширить государственную поддержку для лизинговых компаний.