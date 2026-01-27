Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 12:39

Биг Мак — пирог из тортильи: собрал гамбургер в форме для выпекания! Слои фарша, сыра и фирменного соуса. В духовку на 30 минут — и готово

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Представьте, что вы разобрали самый известный в мире бургер на детали, а затем собрали их заново, но в форме многослойного пирога. Сочный фарш, пикантные огурчики, сливочный сыр и узнаваемый соус укладываются между хрустящими тортильями и запекаются до состояния гастрономического восторга.

Лук (1 шт.) мелко нарезаю. В сковороде разогреваю немного масла, обжариваю лук до прозрачности. Добавляю 800 г говяжьего фарша, разбивая комки. Жарю до готовности, в конце приправляю солью, черным перцем и паприкой.

Для соуса смешиваю в миске 3 ст. л. кетчупа, 1,5 ст. л. майонеза, 1 ч. л. горчицы. Мелко нарезаю 2 маринованных огурца и добавляю их вместе с 1–2 ст. л. огуречного рассола. Перемешиваю.

Плавленый сыр (2 упаковки, типа «Дружба») нарезаю тонкими пластинками. Помидор нарезаю тонкими кружками. Салат айсберг шинкую.

Сборка в форме для запекания (примерно 22–24 см в диаметре):

1-й слой: лепешка тортилья.

2-й слой: половина обжаренного фарша.

3-й слой: половина соуса.

4-й слой: часть плавленого сыра.

5-й слой: лепешка тортилья.

6-й слой: оставшийся фарш и соус.

7-й слой: кружочки помидора и нарезанный салат.

8-й слой: оставшийся плавленый сыр.

Верхний, 9-й слой: лепешка тортилья.

Накрываю форму фольгой. Отправляю в разогретую до 210 °C духовку на 25 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 5–7 минут, чтобы верхняя тортилья слегка подрумянилась и стала хрустящей.

Даю пирогу немного остыть в форме (5–7 минут), затем аккуратно нарезаю на порции, как пиццу. Подаю горячим.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

