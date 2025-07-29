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29 июля 2025 в 16:18

Без желатина и возни! Мармелад из крыжовника: 3 ингредиента и полчаса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мармелад из крыжовника — натуральное лакомство без химии. Если вы ищете идеальный десерт, который будет одновременно вкусным, полезным и простым в приготовлении, этот мармелад из недозрелого крыжовника — то что нужно! Благодаря высокому содержанию природного пектина в зеленых ягодах, он застывает без желатина и агара, сохраняя яркий летний вкус и легкую кислинку. Такой мармелад можно подавать к чаю, использовать как начинку для выпечки или просто есть ложкой — он настолько хорош, что исчезает из банок мгновенно!

1 кг недозрелого зеленого крыжовника промойте, удалите хвостики и сложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте 80 мл воды и тушите на медленном огне 15–20 минут, пока ягоды не станут мягкими. Протрите массу через сито, чтобы избавиться от кожицы и семян. В полученное пюре всыпьте 550 г сахара и варите на слабом огне, постоянно помешивая, около 40–50 минут, пока масса не начнет отставать от дна. Проверить готовность можно, капнув немного мармелада на холодную тарелку: если капля не растекается, он готов. Разлейте горячий мармелад по формочкам или в одну большую емкость, остудите при комнатной температуре, затем посыпьте сахаром (100–150 г) и нарежьте кубиками. Храните в холодильнике под пергаментом.

ягоды
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кулинария
мармелад
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