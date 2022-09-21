«Без шансов на выживание»: эксперт ракетных войск охладил пыл Столтенберга Эксперт Литвиненко заявил, что никто не выживет в случае применения Россией и НАТО ядерного оружия

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В случае обоюдного применения ядерного оружия Россией и странами НАТО шансы на выживание для обеих сторон при таком развитии событий равны нулю, так в беседе с NEWS.ru прокомментировал эксперт артиллерии и ракетных войск Виктор Литвиненко заявление генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что Россия не способна победить НАТО в ядерном противостоянии. По его словам, генсек военного блока «просто играет в политика и передергивает факты». Литвиненко также пояснил, что Россия обладает ядерными боеприпасами практически для всех видов оружия, «так что ни о каком паритете с точки зрения его применения речи быть не может».

Начну с того, что у России имеются ядерные боеприпасы практически для всех видов вооружения. <...> Так что ни о каком паритете, с точки зрения применения ядерного оружия и речи быть не может. И Запад это прекрасно понимает, вот они и напряглись. Тут, как говорится, ни у кого нет никаких шансов на выживание при подобном развитии событий, — сказал спикер.

Литвиненко рассказал, что ядерные снаряды могут выпускать артиллерийские системы Мста 152 мм, «Пион» 203,2 мм, минометные системы «Тюльпан» 240мм и другие, не говоря про силы стратегического реагирования.

Собеседник добавил, что ядерную боевую часть можно ставить и на ОТРК «Искандер».

Скажу больше, для Искандера есть, как оперативно тактические, так и баллистические ракеты. Что, при условии размещения комплексов в Калининграде, без проблем позволяет перекрывать всю территорию Европы. Я уже не говорю о гиперзвуковых ракетах, которые даже США не имеют ни малейшего шанса перехватить, они тоже оснащаются ядерной боевой частью, — подчеркнул эксперт

Для НАТО и, в особенности для Европы, нет никаких способов сопротивляться подобного рода ударам, однако настолько мощное оружие никто применять не станет из-за очевидных последствий.

Ранее Столтенберг заявил, что России не удастся победить в ядерном конфликте, а в случае применения Москвой такого вида оружия страна «столкнется с беспрецедентными последствиями». По его словам, альянс не видит изменений в готовности ядерных сил России, но при этом продолжает следить за ситуацией.