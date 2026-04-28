28 апреля 2026 в 05:01

Без этих фишек не вырастить пышную шаровидную петунию: всего 3 момента, но важных

Вырастить из петунии не вытянутый куст с редкими цветами, а пышный, идеально ровный шар можно, но для этого придется освоить три обязательные фишки, без которых этот фокус не удастся.

Первая и самая важная — это железная дисциплина в формировке куста. Как только на молодом растении появится 5–7 основных стеблей, а побеги достигнут длины 7–10 см, их верхушки необходимо прищипнуть на 3–5 см. Эту процедуру нужно будет повторять каждый раз, как только боковые ветки вытянутся до 10–12 см. Не жалейте растение и не бойтесь отрезать лишнее.

Вторая фишка — это правильный выбор «жилья». Для того чтобы куст вырос шарообразным, его нельзя сажать в маленький горшок, петунии нужен простор. Оптимальный объем кашпо или горшка — 5–7 литров, причем с обязательными дренажными отверстиями.

И наконец, третья, решающая фишка — это подкормка и режим полива. После каждой обрезки растение необходимо подкармливать комплексными удобрениями. Для формирования пышной кроны и обильного цветения нужны калий и фосфор. Полив должен быть обильным, но после того, как верхний слой земли в горшке полностью просохнет.

Ранее были названы 5 карликовых многолетников, которые цветут аккуратными шапками.

Проверено редакцией
Стало известно о новом подходе россиян к занятиям спортом
Защита Моргенштерна пытается обжаловать его штраф на 7 млн рублей
Цветет махровыми мини-розочками с июня до морозов и не боится дождей: чудо-многолетник для сада
Психолог раскрыла отличный способ снизить уровень стресса
Розовый, красный или белый фонтан, осыпанный розочками от основания до кончиков веток: чудо-куст
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Дарья Иванова
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
