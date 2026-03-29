29 марта 2026 в 13:00

Без дрожжей — просто смешали все ингредиенты и поставили в духовку: лимонно-маковый кулич на Пасху

Лимонно-маковый кулич без дрожжей — это ароматный, нежный и очень простой в приготовлении пасхальный десерт, который не потребует от вас много времени и сил.

Все ингредиенты просто смешиваются, раскладываются по формам и отправляются в духовку. Вкус этого кулича покоряет с первого кусочка: влажный, слегка лимонный бисквит с маковыми зернышками. Он долго не черствеет.

Для приготовления понадобится: 200 г сливочного масла, 200 г сахара, 4 яйца, 200 г сметаны, 300 г муки, 1 пакетик разрыхлителя, цедра 1 лимона, 2 ст. л. мака, щепотка соли.

Рецепт: масло комнатной температуры взбейте с сахаром до пышности. По одному добавьте яйца, продолжая взбивать. Добавьте сметану и лимонную цедру, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, солью и маком, просейте в жидкую смесь. Аккуратно перемешайте лопаткой до однородности.

Формы для куличей смажьте маслом и присыпьте мукой или застелите пергаментом. Заполните формы тестом на 2/3. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке 40-50 минут до сухой зубочистки. Готовые куличи остудите и украсьте глазурью.

Ранее стало известно, как приготовить лимонную пасху.

Читайте также
Забудьте о сухих пасхальных булках: этот кулич на желтках выходит волокнистым, насыщенным и долго не сохнет
Общество
Забудьте о сухих пасхальных булках: этот кулич на желтках выходит волокнистым, насыщенным и долго не сохнет
Пасхальное чудо за час: готовим веганский кулич — без яиц и молока
Семья и жизнь
Пасхальное чудо за час: готовим веганский кулич — без яиц и молока
На белках — прошлый век. Готовлю глазурь для кулича на желатине — глянцевая, плотная, с лимонной ноткой и без трещин
Общество
На белках — прошлый век. Готовлю глазурь для кулича на желатине — глянцевая, плотная, с лимонной ноткой и без трещин
Пасхальный кулич на сливочном масле «Бриошь богача» — воздушный, пористый: не черствеет, не крошится
Общество
Пасхальный кулич на сливочном масле «Бриошь богача» — воздушный, пористый: не черствеет, не крошится
Не тяжелая творожная пасха: рецепт без масла, который не перегружает, — вкусно и просто
Общество
Не тяжелая творожная пасха: рецепт без масла, который не перегружает, — вкусно и просто
Дарья Иванова
Д. Иванова
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

