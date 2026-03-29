Без дрожжей — просто смешали все ингредиенты и поставили в духовку: лимонно-маковый кулич на Пасху

Без дрожжей — просто смешали все ингредиенты и поставили в духовку: лимонно-маковый кулич на Пасху

Лимонно-маковый кулич без дрожжей — это ароматный, нежный и очень простой в приготовлении пасхальный десерт, который не потребует от вас много времени и сил.

Все ингредиенты просто смешиваются, раскладываются по формам и отправляются в духовку. Вкус этого кулича покоряет с первого кусочка: влажный, слегка лимонный бисквит с маковыми зернышками. Он долго не черствеет.

Для приготовления понадобится: 200 г сливочного масла, 200 г сахара, 4 яйца, 200 г сметаны, 300 г муки, 1 пакетик разрыхлителя, цедра 1 лимона, 2 ст. л. мака, щепотка соли.

Рецепт: масло комнатной температуры взбейте с сахаром до пышности. По одному добавьте яйца, продолжая взбивать. Добавьте сметану и лимонную цедру, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, солью и маком, просейте в жидкую смесь. Аккуратно перемешайте лопаткой до однородности.

Формы для куличей смажьте маслом и присыпьте мукой или застелите пергаментом. Заполните формы тестом на 2/3. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке 40-50 минут до сухой зубочистки. Готовые куличи остудите и украсьте глазурью.

