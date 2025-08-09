Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Беру яйцо и пару яблок — через 30 минут вкуснющий пирог на столе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочный пирог, где желток идет в тесто, а белок — в заливку! Легкий и воздушный, с хрустящей песочной основой, кремовой начинкой из рикотты и сочными яблочными дольками. Простой рецепт, который понравится всей семье.

Разомните 90 г холодного сливочного масла с 150 г муки до крошки. Добавьте 1,5 ст. л. сахара и 1 желток, замесите тесто, при необходимости добавьте немного холодной воды. Выложите тесто в форму диаметром 20–22 см, сформируйте бортики. Взбейте 1 белок с 2–3 ст. л. сахара до пены, добавьте 250 г рикотты, перемешайте до однородности. Вылейте заливку на тесто, сверху выложите 1–2 нарезанных яблока, слегка вдавливая. Выпекайте при 180 °C 30–40 минут до золотистого цвета. Остудите, при подаче украсьте сахарной пудрой или корицей.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

