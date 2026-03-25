25 марта 2026 в 11:00

Беру слоеное тесто и яйца — кручу «сытняшки» на завтрак: с кофе или чаем улетают вмиг

Фото: D-NEWS.ru
Беру слоеное тесто, вареные яйца и плавленый сыр — и кручу рулетики «сытняшки», которые заменяют любые бутерброды. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слои теста, внутри — нежный расплавленный сыр, яйцо, пикантная ветчина и соленый огурчик.

Для приготовления вам понадобится: 800 г слоеного теста, 9 плавленых сырков в треугольничках, 5 вареных яиц, 70 г твердого сыра, 100 г ветчины, 100 г соленых огурцов, 1 яйцо для смазывания. Тесто раскатайте, вырежьте кружочки диаметром 8 см. На каждый положите треугольник сыра, раскатайте скалкой, чтобы распределить. Сверху выложите половинку вареного яйца, снова раскатайте.

Посыпьте тертым сыром, ветчиной и огурцами. Сверните рулетики, выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °С 20 минут до румянца. Подавайте теплыми или холодными — вкусно в любом виде.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
