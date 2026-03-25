ВСУ атаковали Москву спустя менее чем сутки Собянин: средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник ВСУ

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший на Москву, заявил в MAX мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на место падения обломков БПЛА прибыли экстренные службы.

Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву, — написал Собянин.

В ночь на 25 марта мэр Москвы заявил, что системы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский БПЛА, летевший в сторону столицы.

Министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 389 украинских БПЛА. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, а также над Московским регионом и Крымом.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что 56 БПЛА уничтожено в регионе в ходе отражения воздушной атаки. По предварительной информации, никто не пострадал.