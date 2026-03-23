23 марта 2026 в 14:30

Беру слоеное тесто и сгущенку: теперь никаких 12 часов возни — этот «Двойник наполеона» получается за полчаса

Беру слоеное тесто, сгущенку и сметану — и за полчаса готовлю торт «Двойник наполеона», который получается лучше классического. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слои рассыпчатого теста, пропитанные нежнейшим сметанно-сгущеночным кремом, а сверху — аппетитная крошка, которая делает десерт похожим на знаменитый оригинал.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка слоеного дрожжевого теста (500 г), 1 банка сгущенного молока, 150 г сметаны. Духовку разогрейте до 180 °С. Два пласта теста выпекайте 10–15 минут до золотистого цвета.

Готовые коржи остудите, обрежьте неровные края (они пригодятся для крошки), каждый корж разделите пополам вдоль. В миске смешайте сметану со сгущенным молоком до однородного крема. Соберите торт: каждый из четырех коржей промажьте кремом, укладывая их друг на друга. Верх и бока тоже покройте кремом.

Обрезанные края теста измельчите в блендере в мелкую крошку и щедро посыпьте ею торт со всех сторон. Уберите в холодильник на 1–2 часа для пропитки. Этот десерт выручает, когда нужно быстро накрыть сладкий стол, а гости думают, что вы пекли целый день.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Никакой больше шубы и винегрета. Готовлю свеклу по-корейски — ярко, пикантно, без грамма майонеза и варки
Общество
Никакой больше шубы и винегрета. Готовлю свеклу по-корейски — ярко, пикантно, без грамма майонеза и варки
Три кулича к Пасхе: творожный, классика на дрожжах и для похудения
Общество
Три кулича к Пасхе: творожный, классика на дрожжах и для похудения
Суши-тарталетки приготовить проще, чем заказать: простые продукты и никакой мороки
Общество
Суши-тарталетки приготовить проще, чем заказать: простые продукты и никакой мороки
Больше никаких сухих и безвкусных булок: кулич с лимонным курдом — не черствеет и не крошится
Общество
Больше никаких сухих и безвкусных булок: кулич с лимонным курдом — не черствеет и не крошится
7 легендарных продуктов СССР, вкус которых мы помним: от хлеба до сгущенки
Семья и жизнь
7 легендарных продуктов СССР, вкус которых мы помним: от хлеба до сгущенки
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Saudi Aramco отменил визит в США из-за эскалации на Ближнем Востоке
Врач напомнила о мерах профилактики туберкулеза
Риелтор рассказала, почему россияне начали выбирать частные дома
Политолог ответил, уйдет ли Киев от ответственности за прослушку Сийярто
Звезду сериала «Тихий Дон» доставили в психиатрическую больницу
Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на Москву
Что известно о переговорах Путина с Пашиняном
Россиянам рассказали о важности православных кофеен
Пушков раскусил секретный план Трампа в переговорах с Ираном
Ситуация в Дубае 23 марта: где были удары Ирана, куда уезжают туристы из РФ
Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд
Россия и Вьетнам договорились о строительстве АЭС
В ЦБ ответили всем, кто не верил в эффективность высокой ключевой ставки
Новая погоня за Гретцки: как поздравили Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ
Прилетевших из Египта россиян отказались выпускать из самолета
Воробьев рассказал о новом запущенном участке трассы ЮЛА в Подмосковье
В РПЦ раскрыли, чем кафе при храмах привлекают молодых россиян
Глава федерации фристайла России заявил о поддержке Свищева на новом посту
Американист оценил шанс прекращения войны США и Ирана после слов Трампа
Дочь Михайлова похвасталась люксовым завтраком за 88 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

