Беру слоеное тесто и сгущенку: теперь никаких 12 часов возни — этот «Двойник наполеона» получается за полчаса

Беру слоеное тесто, сгущенку и сметану — и за полчаса готовлю торт «Двойник наполеона», который получается лучше классического. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слои рассыпчатого теста, пропитанные нежнейшим сметанно-сгущеночным кремом, а сверху — аппетитная крошка, которая делает десерт похожим на знаменитый оригинал.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка слоеного дрожжевого теста (500 г), 1 банка сгущенного молока, 150 г сметаны. Духовку разогрейте до 180 °С. Два пласта теста выпекайте 10–15 минут до золотистого цвета.

Готовые коржи остудите, обрежьте неровные края (они пригодятся для крошки), каждый корж разделите пополам вдоль. В миске смешайте сметану со сгущенным молоком до однородного крема. Соберите торт: каждый из четырех коржей промажьте кремом, укладывая их друг на друга. Верх и бока тоже покройте кремом.

Обрезанные края теста измельчите в блендере в мелкую крошку и щедро посыпьте ею торт со всех сторон. Уберите в холодильник на 1–2 часа для пропитки. Этот десерт выручает, когда нужно быстро накрыть сладкий стол, а гости думают, что вы пекли целый день.

