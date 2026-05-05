Беру сливки и шоколад — к чаю подаю домашние ромовые трюфели с хрустящей корочкой из безе. Пальчики оближешь

Это гениально простой рецепт изысканных конфет для тех, кто хочет удивить гостей или порадовать себя домашним десертом без выпечки. Никакой духовки, никаких термометров — просто растопил шоколад, добавил крошку от безе и ароматный ром.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшие, тающие во рту трюфели с хрустящей корочкой из крошки безе снаружи и бархатистой, сливочной текстурой внутри.

Ром дает легкую пряную нотку, а безе — воздушность и приятный хруст, который так контрастирует с мягкой шоколадной начинкой. Они выглядят как дорогие конфеты из бутика, но готовятся из доступных продуктов за считаные минуты. Идеальны к кофе, чаю или в качестве подарка, сделанного своими руками.

Для приготовления вам понадобится: 200 г темного шоколада (70–85%), 100 г готового безе (круглые белые), 50 мл сливок (33–35%), 30 г сливочного масла, 2 ст. ложки рома (или коньяка, бренди), 2 ст. ложки какао-порошка для обсыпки, по желанию — ванилин. Безе положите в плотный пакет и разомните скалкой в мелкую, но не пыльную крошку. Часть крошки отложите для обсыпки. Шоколад поломайте на кусочки, выложите в миску.

Сливки нагрейте почти до кипения, залейте ими шоколад. Добавьте масло и ром. Оставьте на 1–2 минуты, затем перемешайте до полного растворения шоколада и получения гладкой блестящей массы. Добавьте крошку безе (кроме отложенной для обсыпки), перемешайте. Уберите в холодильник на 30–40 минут до загустения. Сформируйте из массы небольшие шарики, обваляйте их в оставшейся крошке безе и какао. Готовые трюфели храните в холодильнике. Перед подачей дайте постоять 10–15 минут при комнатной температуре — вкус раскроется ярче.

