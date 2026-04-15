Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 10:31

Беру пару яиц и горсть овсяных хлопьев — через полчаса на столе целое блюдо ароматных маффинов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Истинное наслаждение для гурмана, когда в одной выпечке сочетаются нежная крошка и сочные ягодные вкрапления. Эти маффины доказывают, что фактура может быть главным достоинством десерта.

Что понадобится

Сливочное масло — 100 г, яйца — 2 шт., сахар — 100 г, жидкий мед — 2 ст. л., ванильный экстракт — 1 ч. л., мука — 150 г, овсяные хлопья — 100 г, разрыхлитель — 2 ч. л., соль — 1/4 ч. л., свежая малина — 150 г. Для крошки (опционально): овсяные хлопья молотые — 2 ст. л., сахар — 1 ст. л., сливочное масло — 15 г.

Как готовлю

Масло растапливаю. Сухие ингредиенты (муку, разрыхлитель, соль, хлопья) смешиваю. Яйца взбиваю с сахаром, добавляю мед, ваниль, масло.

Соединяю жидкое с сухим, перемешиваю. Аккуратно вмешиваю малину. Для крошки перетираю хлопья, сахар и масло.

Тесто раскладываю по формам на 2/3, посыпаю крошкой. Выпекаю при 175 °C 15–25 минут. Проверяю шпажкой. Остужаю 5–10 минут.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.