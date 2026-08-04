Беру обычные макароны и превращаю их в «золотые слитки»: сочный фарш в нежнейшем тесте — ужин, от которого семья в восторге

Беру обычные макароны и превращаю их в «золотые слитки»: сочный фарш в нежнейшем тесте — ужин, от которого семья в восторге

Вареные макароны — это скучно. А запеченные с фаршем и сыром — это событие. Они становятся нежными, ароматными, с мясной сочностью. Вся семья сбегается на кухню, когда чувствует этот запах.

Что понадобится

400 г макарон (пенне, фузилли или любой другой формы, которую можно запекать), 400 г мясного фарша (говядина + свинина), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 700 г томатов в собственном соку (или 500 г томатной пасты + 200 мл воды), 150 г твердого сыра (моцарелла, пармезан), соль, перец, сушеные травы (орегано, базилик), растительное масло для обжарки, сливочное масло для смазывания формы.

Как я готовлю

Лук и чеснок мелко режу. В глубокой сковороде разогреваю масло, обжариваю лук до мягкости, добавляю чеснок, затем фарш. Жарю до румяности, разбивая комки. Добавляю томаты, соль, перец, травы. Тушу 10–15 минут до загустения.

Форму для запекания смазываю сливочным маслом. На дно выкладываю немного соуса, затем слой сухих макарон (не вареных!). Снова соус, макароны, соус. Верхний слой — соус. Заливаю 200–300 мл воды (или бульона) так, чтобы жидкость почти покрывала макароны. Посыпаю тертым сыром.

Накрываю фольгой, запекаю при 180°C 30 минут. Снимаю фольгу, запекаю еще 10–15 минут до золотистой корочки. Даю постоять 10 минут перед подачей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я думал, что сухие макароны не пропекутся. Но они впитали соус и воду, стали мягкими, но не разварились в кашу. Главное — не жалеть жидкости и не передерживать в духовке. Сыр сверху дал идеальную корочку. Советую использовать макароны с бороздками — они лучше держат соус. Подавал с салатом и зеленью.