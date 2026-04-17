17 апреля 2026 в 11:48

Беру морковь и немного сыра — превращаю в невероятную закуску к фуршету. Восторг обеспечен

Фото: D-NEWS.ru
Здесь все построено на гармонии контрастов: кремовая основа против хрустящей панировки, нейтральный сыр против сладкой моркови, нежность творога против солоноватых оливок. Каждый шарик — это многослойный вкусовой опыт в одном укусе.

Что понадобится

Сыр полутвердый — 200 г, творог (5–9%) — 200 г, майонез — 2 ст. л., морковь — 3 шт., оливки без косточек — 50 г, грецкие орехи — 50 г, панировочные сухари — 4 ст. л., петрушка — пучок, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сыр вместе с творогом и майонезом взбиваем в блендере до состояния однородного крема. Две очищенные моркови натираем на мелкой терке, слегка отжимаем сок. Оливки мелко рубим.

Морковь и оливки добавляем в сырную массу, приправляем по вкусу, тщательно перемешиваем. Накрываем миску пленкой и убираем в холодильник минимум на 1 час.

Для панировки измельчаем петрушку и грецкие орехи, соединяем их с панировочными сухарями. Влажными руками формируем из охлажденной массы шарики диаметром около 3 см и обваливаем их в ореховой смеси.

Готовые шарики снова отправляем в холодильник на 1 час. Перед подачей из оставшейся моркови с помощью овощечистки нарезаем тонкие длинные ленты и украшаем ими закуску.

Проверено редакцией
