15 января 2026 в 09:25

Беру кефир и пеку гору таратушек: вкусно со сметаной и вареньем к чаю и кофе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти таратушки — настоящий вкус детства и домашнего уюта. Готовятся они из простых ингредиентов, жарятся быстро и получаются мягкими внутри, с румяной корочкой снаружи. Особенно вкусны таратушки горячими, со сметаной, вареньем или просто к чашке ароматного чая или кофе.

Ингредиенты: кефир — 1,5 стакана, яйцо — 1 шт., сахар — 3 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., соль — 0,5 ч. л., сода — 0,5 ч. л., мука — 2–3 стакана, ванильный сахар — 1 пакетик (по желанию) или коньяк — 1 ст. л. (по желанию).

Приготовление: в миске смешайте кефир, яйцо, сахар, соль и растительное масло. Добавьте соду и постепенно подсыпайте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накройте тесто полотенцем и оставьте «отдохнуть» на 20 минут. Рабочую поверхность слегка присыпьте мукой, разделите тесто на две части. Каждую часть раскатайте в прямоугольный пласт толщиной не менее 1 см. Нарежьте тесто небольшими прямоугольниками, в центре каждого сделайте надрез и аккуратно выверните заготовки, как хворост. Разогрейте сковороду с достаточным количеством растительного масла и обжаривайте таратушки с двух сторон до золотистого цвета. По необходимости подливайте масло небольшими порциями. Готовые таратушки выкладывайте на бумажное полотенце и подавайте теплыми со сметаной или вареньем.

Ранее мы делились рецептом творожного печенья с яблоками. 2 яблока, пачка творога — и через 30 минут едим.

