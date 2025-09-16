Беру кальмаров и креветок — собираю ленивые ПП-пельмешки за 10 минут

Такие пельмени с креветкой и кальмаром — это легкая и полезная альтернатива традиционным пельменям, которая готовится без муки и отличается низкой калорийностью. Рисовая бумага заменяет обычное тесто, создавая хрустящую оболочку вокруг нежной начинки из морепродуктов. Это блюдо идеально подходит для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимых вкусов.

150 г креветок и 150 г кальмаров измельчают в блендере или мелко рубят ножом. Добавляют 1 ч. л. сухого чеснока, 1 ст. л. соевого соуса и рубленую кинзу. Листы рисовой бумаги смачивают водой до мягкости. Выкладывают начинку, формируют пельмени. Готовят на пару 5--7 минут до готовности морепродуктов. Подают с соевым соусом и лимонным соком.

