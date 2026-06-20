Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 17:00

Беру 500 г фарша и полкочана капусты — через 40 минут ленивые зразы на капустной подушке: сытно и без заморочек

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру капусту, фарш и лук — выкладываю капусту на противень, сверху кладу сырые котлеты, заливаю сметанно-томатным соусом и запекаю 40 минут. Никакой возни с формовкой, никакой жарки на плите. Получается обалденная вкуснятина: капуста становится мягкой, сочной, пропитанной мясным соком, а котлеты — нежными, с румяной корочкой. Блюдо готовится само, пока я занимаюсь своими делами.

Для приготовления вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. ложки панировочных сухарей, соль, перец. Для соуса: 200 г сметаны, 2 ст. ложки томатной пасты, 1 стакан воды, соль, перец. Капусту нашинкуйте, выложите на противень, застеленный пергаментом. Фарш смешайте с мелко рубленым луком, яйцом, сухарями, солью и перцем. Сформируйте котлеты, выложите на капусту. Соус смешайте, залейте капусту с котлетами. Запекайте при 190°C 40–45 минут. Подавайте со свежей зеленью. Быстро, сытно и без лишней посуды.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот рецепт капусты с котлетами. Даже те, кто не любит тушеную капусту, просили добавки. Кстати, вместо сметаны можно взять сливки — соус станет нежнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру булочку, горчицу и молоко: готовлю котлеты «Нежные» — получаются сочными даже без подливы
Общество
Беру булочку, горчицу и молоко: готовлю котлеты «Нежные» — получаются сочными даже без подливы
Огурцы, соль и листья хрена — через 3 часа «Ядреные зеленцы»: хрустят как из бочки, а делаются за минуту
Общество
Огурцы, соль и листья хрена — через 3 часа «Ядреные зеленцы»: хрустят как из бочки, а делаются за минуту
Вместо обычной капусты — цветная в томате: 2 кг капусты, кило помидоров, и готово 6 банок радости
Общество
Вместо обычной капусты — цветная в томате: 2 кг капусты, кило помидоров, и готово 6 банок радости
Беру молодую капусту, курицу и ветчину: салат «Нежность» готовлю и на праздник, и на каждый день
Общество
Беру молодую капусту, курицу и ветчину: салат «Нежность» готовлю и на праздник, и на каждый день
Вместо скучной гречки — «Птичье молоко» с сыром и луком: и на гарнир, и в пост, и просто так
Общество
Вместо скучной гречки — «Птичье молоко» с сыром и луком: и на гарнир, и в пост, и просто так
рецепты
кулинария
капуста
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совершивший нападение в ТЦ Краснодара приехал в город на заработки
«Душераздирающий детский крик»: очевидцы рассказали о начале резни в ТЦ
В США опровергли заявление Ирана по Ормузскому проливу
Россиянам рассказали, можно ли вернуть билет при задержке рейса
«Она отказала»: Трамп высказался об отношениях США с Италией
В королевской семье вспыхнул новый конфликт из-за Гарри и Меган
ЗАЭС стала зависима от дизель-генераторов
Свалку электросамокатов обнаружили на дне котлована в Москве
Турция получила жесткое требование в отношении России
Вэнс рассказал, когда могут начаться переговоры США и Ирана
В Белгородской области подвели тревожные итоги атаки ВСУ
Роспотребнадзор рассказал, как туристам защититься от лихорадки денге
Авиация России нанесла удар по пунктам дислокации БПЛА ВСУ
В Госдуме рассказали о новом направлении для поддержки предпринимателей
Украинские порноменеджеры обманули Шурыгину
Девочка пострадала из-за обломков украинского БПЛА под Воронежем
Пожарные потушили возгорание на рынке в Балашихе
Беременная женщина пострадала при нападении в ТЦ Краснодара
Демонстрация за мир с Россией прошла в одной из европейских столиц
Иран выставил США ультиматум из-за Израиля
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.