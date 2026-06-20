Беру 500 г фарша и полкочана капусты — через 40 минут ленивые зразы на капустной подушке: сытно и без заморочек

Беру 500 г фарша и полкочана капусты — через 40 минут ленивые зразы на капустной подушке: сытно и без заморочек

Беру капусту, фарш и лук — выкладываю капусту на противень, сверху кладу сырые котлеты, заливаю сметанно-томатным соусом и запекаю 40 минут. Никакой возни с формовкой, никакой жарки на плите. Получается обалденная вкуснятина: капуста становится мягкой, сочной, пропитанной мясным соком, а котлеты — нежными, с румяной корочкой. Блюдо готовится само, пока я занимаюсь своими делами.

Для приготовления вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. ложки панировочных сухарей, соль, перец. Для соуса: 200 г сметаны, 2 ст. ложки томатной пасты, 1 стакан воды, соль, перец. Капусту нашинкуйте, выложите на противень, застеленный пергаментом. Фарш смешайте с мелко рубленым луком, яйцом, сухарями, солью и перцем. Сформируйте котлеты, выложите на капусту. Соус смешайте, залейте капусту с котлетами. Запекайте при 190°C 40–45 минут. Подавайте со свежей зеленью. Быстро, сытно и без лишней посуды.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот рецепт капусты с котлетами. Даже те, кто не любит тушеную капусту, просили добавки. Кстати, вместо сметаны можно взять сливки — соус станет нежнее. Находка, а не рецепт!

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