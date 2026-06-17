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17 июня 2026 в 10:00

Беру 2 яйца и стакан манки — через 50 минут на столе манник «Всё по одному стакану»: без весов и заморочек

Фото: D-NEWS.ru
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Беру яйца, кефир, манку и муку — по одному стакану каждого, добавляю стакан любых ягод, и через 50 минут пеку манник «Всё по одному стакану». Никаких весов, никакой возни: просто смешал, залил в форму и забыл. Получается обалденная вкуснятина: высокий, пористый, с сочными ягодными вкраплениями и хрустящей корочкой — идеален к чаю на завтрак.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан кефира, 1 стакан манной крупы, 1 стакан муки, 1 стакан ягод (свежих или замороженных), 0,5 стакана растительного масла, 1 ч. ложка разрыхлителя, треть чайной ложки соли. В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир, затем всыпьте манку, муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте. Влейте масло, снова перемешайте. Добавьте ягоды, аккуратно распределите. Вылейте тесто в форму (19×19 см или круглую того же объёма), застеленную пергаментом или смазанную маслом. Выпекайте при 180 °C 40–50 минут (до сухой спички). Остудите. Подавайте с чаем, молоком или сметаной.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот манник «Всё по одному стакану». Даже те, кто не любит манку, просили добавки. Кстати, вместо ягод можно взять кусочки яблок или груш — получится не менее вкусно. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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