Беру 2 баклажана и 3 вида сыра — готовлю легендарную пармиджану: сочно, сытно и очень ароматно

Если вы думаете, что баклажаны — это скучно, вы просто не пробовали пармиджану. Здесь они работают как основа, впитывают в себя чесночно-томатный соус, а моцарелла и пармезан делают текстуру невероятно нежной и одновременно тягучей. Подаю горячей, пока сыр еще плавится, — идеально с бокалом красного вина.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт., оливковое масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, помидоры в собственном соку — 900 г, чеснок — 3 зубчика, лук — 1 шт., оливковое масло — 2 ст. л., сушеный орегано — 1 ст. л., сушеный базилик — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л., черный перец — 1/2 ч. л., моцарелла — 350 г, пармезан — 80 г, панировочные сухари — 30 г, сливочное масло — для смазывания формы, свежий базилик — для подачи.

Как готовлю

Сначала нарезаю баклажаны кружочками толщиной примерно 1 см, присыпаю солью и оставляю на 20 минут, чтобы ушла горечь, затем промываю, обсушиваю и смазываю оливковым маслом. Раскладываю их на противне и запекаю при 220 °C около 20 минут до легкой золотистости.

Тем временем готовлю соус: обжариваю лук с чесноком на оливковом масле до прозрачности, добавляю помидоры в собственном соку, травы, сахар, соль и перец — тушу на медленном огне около 15 минут, пока соус не загустеет.

Снижаю температуру духовки до 200 °C, смазываю форму сливочным маслом и начинаю собирать: слой соуса, слой запеченных баклажанов, кусочки моцареллы, щедрая горсть пармезана — и так повторяю 2-3 раза. Верхний слой засыпаю оставшимся пармезаном вперемешку с панировочными сухарями для хрустящей корочки.

Отправляю в духовку на 90 минут при 200 °C, а затем даю постоять 20 минут перед подачей — так слои схватятся и будут идеально держать форму.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Первое, что поразило, — запах на всю квартиру: томаты, базилик и запекающийся сыр создают аромат, от которого соседи стучат по батареям. Баклажаны получились нежнейшими, буквально тающими во рту, а моцарелла тянулась длинными нитями при каждом разрезе. Советую доставать пармиджану из духовки за 10 минут до подачи — дайте ей схватиться, иначе слои поплывут.