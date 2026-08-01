Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 08:36

Беру 2 баклажана и 3 вида сыра — готовлю легендарную пармиджану: сочно, сытно и очень ароматно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы думаете, что баклажаны — это скучно, вы просто не пробовали пармиджану. Здесь они работают как основа, впитывают в себя чесночно-томатный соус, а моцарелла и пармезан делают текстуру невероятно нежной и одновременно тягучей. Подаю горячей, пока сыр еще плавится, — идеально с бокалом красного вина.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт., оливковое масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, помидоры в собственном соку — 900 г, чеснок — 3 зубчика, лук — 1 шт., оливковое масло — 2 ст. л., сушеный орегано — 1 ст. л., сушеный базилик — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л., черный перец — 1/2 ч. л., моцарелла — 350 г, пармезан — 80 г, панировочные сухари — 30 г, сливочное масло — для смазывания формы, свежий базилик — для подачи.

Как готовлю

Сначала нарезаю баклажаны кружочками толщиной примерно 1 см, присыпаю солью и оставляю на 20 минут, чтобы ушла горечь, затем промываю, обсушиваю и смазываю оливковым маслом. Раскладываю их на противне и запекаю при 220 °C около 20 минут до легкой золотистости.

Тем временем готовлю соус: обжариваю лук с чесноком на оливковом масле до прозрачности, добавляю помидоры в собственном соку, травы, сахар, соль и перец — тушу на медленном огне около 15 минут, пока соус не загустеет.

Снижаю температуру духовки до 200 °C, смазываю форму сливочным маслом и начинаю собирать: слой соуса, слой запеченных баклажанов, кусочки моцареллы, щедрая горсть пармезана — и так повторяю 2-3 раза. Верхний слой засыпаю оставшимся пармезаном вперемешку с панировочными сухарями для хрустящей корочки.

Отправляю в духовку на 90 минут при 200 °C, а затем даю постоять 20 минут перед подачей — так слои схватятся и будут идеально держать форму.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Первое, что поразило, — запах на всю квартиру: томаты, базилик и запекающийся сыр создают аромат, от которого соседи стучат по батареям. Баклажаны получились нежнейшими, буквально тающими во рту, а моцарелла тянулась длинными нитями при каждом разрезе. Советую доставать пармиджану из духовки за 10 минут до подачи — дайте ей схватиться, иначе слои поплывут.

Проверено редакцией
Читайте также
В Госдуме захотели наградить многодетных отцов
Власть
В Госдуме захотели наградить многодетных отцов
В РАН посоветовали россиянам игнорировать страны с обязательной вакцинацией
Общество
В РАН посоветовали россиянам игнорировать страны с обязательной вакцинацией
Тертый пирог с абрикосами готовлю только на сливочном масле: ореховая крошка делает его еще вкуснее
Общество
Тертый пирог с абрикосами готовлю только на сливочном масле: ореховая крошка делает его еще вкуснее
Кабачки в деле — запекаю «Облачко»: тертый кабачок с яйцом и сметаной — получается пышным и румяным, как суфле
Общество
Кабачки в деле — запекаю «Облачко»: тертый кабачок с яйцом и сметаной — получается пышным и румяным, как суфле
Картошка, курица и сыр: картофельные гнезда в духовке — вкусное блюдо, можно подать даже на праздник
Общество
Картошка, курица и сыр: картофельные гнезда в духовке — вкусное блюдо, можно подать даже на праздник
Общество
рецепты
еда
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ остались без большого количества дронов после мощного удара ВС России
«Их можно только убить»: тайцы потребовали казни за расправу над россиянами
Минэнерго Казахстана ответило на вопрос об остановке работы КТК
«Никто не подбирал»: Азаров высмеял новых украинских чиновников
Минобороны раскрыло протяженность антидроновых коридоров в зоне СВО
Пятилетнюю девочку нашли мертвой и опознали по розовой кофточке
Стало известно, как в РФ изменились объемы поставок техники с начала СВО
Латвия закрыла последний КПП на границе с Белоруссией
Стало известно, как Трамп собирается бомбить Иран
«Не знал»: Мишустин пообещал устранить проблему с запуском одной дороги
«Всегда буду защищать семью»: Анна Пересильд о школе кино, отце, «Садко»
Один человек погиб при атаке ВСУ на автобус с работниками комбината в Запорожье
Назван самый дорогой русский художник на мировых аукционах
Косметолог назвала опасные последствия фейсфитнеса
Восхваление Бандеры в школе возмутило украинскую семью
В Госдуме захотели наградить многодетных отцов
Мирошник назвал Украину крупнейшим центром незаконной торговли оружием
Мародеры в рядах ВСУ, успешные бои под Сумами: новости СВО к утру 1 августа
ВС России нанесли удары по киевским предприятиям ВПК
Российский командир озвучил первоочередную задачу расчетов БПЛА
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.