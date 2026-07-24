Берем кефир, муку и какао — через 15 минут на столе нежный пирог «Зебра»: десерт из детства без хлопот

Беру кефир, муку, растительное масло и какао — и за час получаю мягкую «Зебру». Тесто замешивается за 10 минут, а в форме слои из светлого и темного теста дают тот самый полосатый срез. Пирог влажный, ароматный, не крошится и отлично хранится пару дней.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 300 г, кефир — 300 мл, сахар — 200 г, яйца — 3 шт., масло растительное — 100 мл, какао-порошок — 2 ст. л., разрыхлитель теста — 1,5 ч. л., ванильный сахар — 1 ч. л., соль — щепотка.

Как готовлю

Сначала взбиваю яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности, затем вливаю кефир и растительное масло, перемешиваю. Муку смешиваю с разрыхлителем и солью, постепенно всыпаю в жидкую смесь, замешиваю гладкое тесто. Делю его на две равные части, в одну добавляю какао и тщательно перемешиваю. Форму смазываю маслом, выкладываю поочередно по ложке светлое и темное тесто в центр формы, пока не закончится. Провожу зубочисткой от центра к краям для красивого узора. Выпекаю при 180 градусах около 40–45 минут до сухой спички. Готовый пирог остужаю в форме, затем нарезаю и подаю.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Обычно «Зебра» у меня выходит суховатой. Но кефир сделал свое дело: пирог получился влажным, нежным, прямо тающим во рту. Особенно порадовали четкие полосы — никакой грязи, только красивые шоколадные и белые слои. Рекомендую подавать теплым, со сметаной — вкус детства обеспечен.