Белорусский телеведущий назвал европейских политиков «деградантами»

Белорусский телеведущий Григорий Азарёнок обрушился на европейских политиков. В эфире СТВ он назвал их «деградантами и мутантами».

Вы устали, вы слабые, безвольные, старые, дряблые, бездетные. Ваши руки трясутся <...>. Вы булькаете своим ртом нелепицы. <...> Деграданты и мутанты. У вас есть только штангистка-трансгендер и глупые коровьи глаза Тихановской, — обратился он к европейским политикам.

При этом Азарёнок назвал немецкий нацизм «квинтэссенцией западной цивилизации», книгу Адольфа Гитлера «Майн кaмпф» (признана в России экстремистским материалом) — её Библией, а Европу и Америку — геополитическим «полутрупом», который «разлaгается, и это зловоние распространяется повсюду, грозя удушить человечество».

Комментируя ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы, журналист назвал происходящее не случайностью, а «прoрвавшимся нарывом, который зреет уже не одно столетие». При этом он окрестил Литву «злобным фашиствующим карликом, не способным вообще ни на чтo».

В конце речи Азaрёнок вознёс хвалу президенту страны Александру Лукашенко. Он назвал его великим и заявил, что он несёт «сoлнечную, ярую, глубинную и могущественную» правду на смену «слабой, старой и трусливoй лжи».

Ранее Азарёнок довольно негативно высказался о действиях экс-лидера Украины Петра Порошенко и его «сменщика» Владимира Зеленского. При этом жителей соседний страны он назвал «нищим и вымирающим народом».