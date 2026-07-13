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13 июля 2026 в 08:00

Белорусская вкуснятина: вместо скучного пюре готовлю картофельное лукошко — сочно, сырно и без лишних хлопот

Фото: D-NEWS.ru
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Забудь про надоевшую пюрешку. 40 минут — и у тебя на столе белорусская вкуснятина: картошка, сметана и сыр в формате лукошка.

Ингредиенты

Картофель — 12 шт., сметана — 3 ст. л., сыр тертый — 4 ст. л., вода — 1 стакан, масло растительное — 3 ст. л., итальянские травы — 1 ч. л., соль — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала мою картофель прямо в кожуре и режу каждую пополам. Специальной формочкой делаю углубление в мякоти, а ножом прорезаю по кругу — получается «шляпка» гриба. Солю, посыпаю травами, добавляю сметану и руками перемешиваю, чтобы каждый кусочек пропитался. Выкладываю «грибочки» в форму, заливаю водой с маслом, накрываю фольгой и отправляю в духовку на 30 минут при 180°C.

Тем временем тру сыр на терке. Через полчаса снимаю фольгу, посыпаю все сыром и даю зарумяниться еще 5 минут. Достаю — корочка хрустит, внутри нежно, аромат стоит такой, что устоять невозможно. Подаю горячими к мясу или как самостоятельное блюдо — улетает за минуту.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

На вкус — сливочная нежность с пикантной ноткой от трав. Удивило, что за 40 минут картошка успела пропечься, но осталась сочной, а не сухой. Лучше всего есть сразу, пока сыр тянется, но и на следующий день в разогретом виде она хороша.

Проверено редакцией
Общество
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картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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