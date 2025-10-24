Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 08:58

Белковый перекус без жарки: сочные куриные наггетсы за 20 минут — готовлю так, и никакого жира

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти куриные наггетсы полностью меняют представление о полезном питании! Они получаются невероятно сочными внутри и покрываются аппетитной хрустящей корочкой, хотя готовятся совсем без масла. Такой перекус поможет сохранить фигуру без отказа от любимых вкусов.

Готовлю я так: 400 граммов куриной грудки нарезаю длинными тонкими полосками. Заливаю 200 мл нежирного кефира, добавляю соль, перец и паприку по вкусу, перемешиваю и оставляю мариноваться в холодильнике 1-2 часа — это делает мясо особенно нежным. 50 граммов овсяных отрубей смешиваю с дополнительной порцией паприки для красивого цвета и аромата. Каждую куриную полоску обваливаю в этой смеси, выкладываю на противень с пергаментом и отправляю в духовку, разогретую до 180 °C, на 20 минут. Наггетсы получаются золотистыми и хрустящими, а благодаря кефирному маринаду остаются сочными. Подавать можно с легким йогуртовым соусом с зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Читайте также
Предельная нежность и тепло очага: готовим пирожки с творогом и курагой
Семья и жизнь
Предельная нежность и тепло очага: готовим пирожки с творогом и курагой
Пять привычек в питании, которые меняют тело без диет
Здоровье/красота
Пять привычек в питании, которые меняют тело без диет
Идеальная закуска за 20 минут: горячие куриные шарики с тягучей начинкой — всегда выручают
Общество
Идеальная закуска за 20 минут: горячие куриные шарики с тягучей начинкой — всегда выручают
Курицу больше не запекаю — готовлю хрустящие куриные «язычки». Ленивый ужин из того, что есть под рукой
Общество
Курицу больше не запекаю — готовлю хрустящие куриные «язычки». Ленивый ужин из того, что есть под рукой
Такую вкуснятину ела в ресторанчике Осетии. Мясной пирог фыдджын! Много мяса и тонкое тесто
Общество
Такую вкуснятину ела в ресторанчике Осетии. Мясной пирог фыдджын! Много мяса и тонкое тесто
еда
курица
мясо
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейский премьер неожиданно призвал ЕС гарантировать России компенсацию
Мрачная обстановка на месте падения БПЛА в Красногорске попала на видео
Владельца клиники нашли мертвым в собственном офисе
Генерал раскрыл, кто и откуда мог запустить дрон по квартире в Подмосковье
Потолок обрушился в школе Забайкалья
ВСУ заминировали свой путь к отступлению из Красного Лимана
Орбан назвал переговоры Путина и Трампа неизбежными
Школьницу из Кирова наказали за видео с ликвидацией украинского БПЛА
В МВД предупредили о новом способе мошенничества
В Белом доме удивились скорости принятия одного решения Трампом
Украинские беспилотники попытались атаковать Москву
Раскрыт урон при падении обломков БПЛА на Кубани
В Подмосковье временно закрыли небо
Солист «Агаты Кристи» оценил вероятность воссоединения группы
США остановили переговоры с Канадой по пошлинам из-за рекламы
Вышедший из-под контроля польский дрон атаковал три объекта в Иновроцлаве
Трампу представили три варианта санкций против России
Российским операторам связи существенно расширят полномочия
25 дронов ВСУ пытались атаковать регионы России за час
Стало известно о смерти звезды КВН и «Самого лучшего фильма»
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.