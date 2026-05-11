Бекон готовлю на гриле по-азиатски: хрустящий, пряный — про шашлыки никто и не вспоминает

Мангал, сковорода или электрогриль — этому рецепту все равно. Важна только идеальная карамелизация. Нанизываем гармошкой, жарим до хруста и получаем закуску, ради которой гости готовы есть руками.

Что понадобится

бекон ломтиками — 500 г, соевый соус — 3 ст. л., мед жидкий — 2 ст. л., соус шрирача — 1 ст. л., сок лайма — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, кунжутное масло — 1 ч. л., кунжут для подачи — 1 ст. л., кинза свежая — 1 пучок

Как готовлю

Начинаю с маринада: в глубокой миске смешиваю мед, соевый соус, шрирачу, свежий сок лайма, пропущенный через пресс чеснок и кунжутное масло. Отправляю туда ломтики бекона, тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек покрылся глазурью, и убираю в холодильник ровно на 30 минут.

Пока бекон маринуется, замачиваю деревянные шпажки в воде (если использую их), чтобы они не сгорели. Разогреваю гриль до средней температуры. Нанизываю бекон на шпажки гармошкой — так он прожарится равномерно и будет красиво смотреться.

Жарю, часто переворачивая, около 6-7 минут до появления румяной карамельной корочки и характерного хруста. Готовый бекон снимаю со шпажек, выкладываю на блюдо, щедро посыпаю кунжутом и свежей рубленой кинзой. Подаю горячим, пока он не потерял свою хрусткость.