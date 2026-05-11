День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 15:02

Бекон готовлю на гриле по-азиатски: хрустящий, пряный — про шашлыки никто и не вспоминает

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мангал, сковорода или электрогриль — этому рецепту все равно. Важна только идеальная карамелизация. Нанизываем гармошкой, жарим до хруста и получаем закуску, ради которой гости готовы есть руками.

Что понадобится

бекон ломтиками — 500 г, соевый соус — 3 ст. л., мед жидкий — 2 ст. л., соус шрирача — 1 ст. л., сок лайма — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, кунжутное масло — 1 ч. л., кунжут для подачи — 1 ст. л., кинза свежая — 1 пучок

Как готовлю

Начинаю с маринада: в глубокой миске смешиваю мед, соевый соус, шрирачу, свежий сок лайма, пропущенный через пресс чеснок и кунжутное масло. Отправляю туда ломтики бекона, тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек покрылся глазурью, и убираю в холодильник ровно на 30 минут.

Пока бекон маринуется, замачиваю деревянные шпажки в воде (если использую их), чтобы они не сгорели. Разогреваю гриль до средней температуры. Нанизываю бекон на шпажки гармошкой — так он прожарится равномерно и будет красиво смотреться.

Жарю, часто переворачивая, около 6-7 минут до появления румяной карамельной корочки и характерного хруста. Готовый бекон снимаю со шпажек, выкладываю на блюдо, щедро посыпаю кунжутом и свежей рубленой кинзой. Подаю горячим, пока он не потерял свою хрусткость.

Проверено редакцией
Читайте также
Радио «Судного дня» передало второе послание за день
Общество
Радио «Судного дня» передало второе послание за день
Банкротство, крипта, Дубай, имущество: что известно о бизнесе сына Валерии
Общество
Банкротство, крипта, Дубай, имущество: что известно о бизнесе сына Валерии
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Общество
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Картошечка в рукаве с вкусной заливкой: получается вкуснота с хрустящей корочкой — никакого мяса по-французски не надо
Общество
Картошечка в рукаве с вкусной заливкой: получается вкуснота с хрустящей корочкой — никакого мяса по-французски не надо
Капустные бомбочки с курицей в духовке — никаких голубцов не нужно: настолько вкусно, что просят готовить снова
Общество
Капустные бомбочки с курицей в духовке — никаких голубцов не нужно: настолько вкусно, что просят готовить снова
Общество
рецепты
еда
бекон
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Покажут реального инопланетянина»: Лоза бросил вызов властям США
Частный вуз за деньги спасал фиктивных аспирантов от мобилизации на Украине
Названа дата интронизации нового патриарха Грузии
В Грузии избрали нового патриарха
«Все до мелочей»: командир взвода рассказал, как штурмовики готовятся к бою
Самым взрослым женихом из Москвы с начала года стал 93-летний мужчина
Лукашенко потребовал не бросаться на все виды вооружения в конфликтах
ВСУ пытаются отыскать на Украине НЛО
Радио «Судного дня» передало еще два слова
В новом правительстве Венгрии высказались о российской нефти
Москвичка отдала мошенникам золотые монеты на несколько миллионов рублей
Россия обсуждает безвизовый режим с еще тремя странами
Раскрыты новые детали побега экс-генпрокурора Польши в США
Пашинян заявил, что Армения пока не будет делать выбор между ЕАЭС и ЕС
В ГД рассказали о новом законопроекте про регулирование сервисов рассрочки
Пушков назвал последствия войны США и Ирана на истощение
Пасечник рассказал, какой пример жители Донбасса показали всему миру
Банкротство, крипта, Дубай, имущество: что известно о бизнесе сына Валерии
«Глупая балтийка»: в ЕС раскрыли, зачем Каллас сделали главой дипломатии
Красный Крест помог 125 жителям Курской области вернуться с Украины
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.