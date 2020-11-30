Беглов пригрозил покарать организаторов концертов Басты и «Чиж & Co»

https://static.news.ru/photo/8633c330-332d-11eb-874f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил усилить ответственность устроителей массовых мероприятий. Говоря об «отдельных спортивных и концертных организациях», он отметил, что те не всегда соблюдают ограничения, введённые на фоне пандемии коронавируса.

Будем ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан, — заявил губернатор в эфире «Радио России».

Вместе с тем, отметил он, «всё больше магазинов, предприятий сферы общественного питания соблюдают установленные ограничения».

Дополнительные требования к допуску посетителей в учреждения культуры в городе введены с 14 ноября. Мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек должны быть согласованы с властями. Количество посетителей в зале не должно превышать 50% от числа зрительских мест.

27 ноября в Ледовом дворце состоялся концерт рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. Однако вместо рассадки с соблюдением социальной дистанции зрители стояли в партере плечом к плечу. Власти поначалу не усмотрели нарушений в видеозаписях с концерта, но потом пообещали изучить их ещё раз.

В то же самое время чиновники нагрянули в «Люмьер-Холл», который был заполнен менее чем наполовину, и потребовали прекратить джазовый концерт.

На следующий день в клубе «А2» был проведён несогласованный концерт группы «Чиж & Co». После этого заведение, как и ряд других, были дополнительно проверены.

Как писал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга отменили в городе традиционный новогодний салют. Кроме того, ограничено посещение массовых мероприятий для граждан моложе 18 и старше 65 лет.