Беглов пообещал не допустить нового локдауна в Петербурге

https://static.news.ru/photo/888d1278-22cd-11eb-b5e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге будут приняты все возможные меры, чтобы не допустить второго введения серьёзных карантинных и ограничительных мер из-за вспышки заболевания коронавирусом в городе, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что дальнейшие ограничения будут вводиться поэтапно и лишь по мере необходимости, однако городу следует быть готовым к любому развитию ситуации. Беглов указал, что число коек для больных коронавирусом в городе не бесконечно, а петербуржцам следует привыкнуть к новым условиям жизни, сообщает РИА Новости.

Вне дома необходимо всегда использовать маски, перчатки, средства дезинфекции, — напомнил губернатор.

Как сообщал NEWS.ru, Александр Беглов вынужден был делать подобные заявления по коронавирусу из-за резкого обострения COVID-19 в Санкт-Петербурге. 8 ноября общее число выявленных случаев COVID-19 в Петербурге превысило 70 тысяч. По данным оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 1403 новых случая заражения COVID-19.

Из-за этого Беглов ранее усилил карантинные меры в городе. Среди них — закрытие фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах, а также запрет на проведение массовых мероприятий с численностью участников более 70 человек.