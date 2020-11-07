Число выявленных случаев COVID-19 в Петербурге превысило 70 тысяч

За время пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 70 023 случая заражения коронавирусом. Из них 1331 выявлен за последние сутки.
В общей сложности в Северной столице от COVID-19 скончались 4162 человека. Из больниц по выздоровлении выписаны 42,7 тысячи пациентов. В настоящее время под наблюдением медиков находятся 3375 человек,
Петербург находится на третьем месте по уровню заболеваемости коронавирусом в России. Первое и второе места занимают Москва и Подмосковье.
Всего в России за время пандемии выявлено более 1,7 млн случаев заболевания коронавирусом. Жертвами инфекции стали 30,5 тысячи россиян, выздоровели свыше 1,3 млн.
Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение о введении новых ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Среди них закрытие фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах. Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий с численностью участников более 70 человек и церемоний бракосочетания, если количество гостей превышает 20 человек.