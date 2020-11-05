Власти Петербурга запретили работу фудкортов

https://static.news.ru/photo/399428cc-1fa9-11eb-a233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение о введении новых ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Среди них закрытие фудкортов в торговых центрах.

Места для еды продолжат работу только на автозаправках, вокзалах и в аэропорту. Также в торговых центрах будут закрыты детские комнаты, говорится на сайте городской администрации.

По 29 ноября сохраняется временное ограничение на работу предприятий общественного питания в ночное время с 23:00 до 06:00. Также в это время гражданам там запрещается находиться, — отмечается в сообщении.

Также с 9 ноября запрещается проведение массовых мероприятий численностью больше 70 человек, за исключением событий в спортивных сооружениях. Кроме того, торжественное заключение брака остаётся возможным, если помимо работников ЗАГСа на церемонии будут присутствовать не больше 20 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что больница в Коммунарке полностью заполнена больными коронавирусом. Об этом заявил ​​главврач ГКБ № 40 Денис Проценко.

По данным на 5 ноября, российские медики выявили 19 404 новых случая COVID-19 за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 712 858. Из них умерли 29 509 (292 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 279 169 (12 238). На лечении находятся 404 180 граждан с подтверждённым COVID-19.