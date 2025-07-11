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11 июля 2025 в 10:40

Бедрышки в законе: кефирный маринад и картошка в главной роли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В выходные хочется чего-то домашнего, ароматного и сытного, чтобы вся семья собралась за столом. В такие моменты я всегда готовлю куриные бёдра с картошкой в духовке — быстро, просто и вкусно до последнего кусочка.

Ингредиенты

Куриные бёдра — 6 шт.

Картофель — 1 кг

Кефир — 300 мл

Помидоры — 1–2 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика

Итальянские травы — 3 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Подсолнечное масло — для формы

Соль, перец, приправы — по вкусу

Мясо мариную в кефире с травами и специями около получаса. Тем временем картофель нарезаю, смешиваю с чесноком и маслом. В форме первым слоем укладываю картошку, сверху помидоры, а потом — бёдра с маринадом. Через 50 минут в духовке всё получается сочным, румяным и невероятно ароматным.

Признайтесь, сколько раз вы откладывали голубцы из-за возни с капустными листьями? Традиционная варка отнимает кучу времени и сил. Но есть способ проще! Размягчить капусту для голубцов можно в микроволновке — быстро и без хлопот. Подойдет любой кочан: молодой, зрелый или даже пекинская капуста.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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