Базу водителей Московского региона выставили на продажу в Сети

В интернете выставлена на продажу база с данными водителей, зарегистрированных в Москве и Подмосковье с 2006 по 2019 год. Она состоит из 50 млн строк. Продавец просит за информацию $800. Он утверждает, что получил данные от инсайдера в ГИБДД, пишет газета «Коммерсантъ».

Архив базы данных ГИБДД был выставили на продажу на одном из форумов в интернете 19 октября. В нём содержится информация о модели и марке автомобиля, его регистрационном и VIN-номере, дате постановки на учёт, мощности двигателя, ФИО владельца, дате его рождения, а также номер телефона. По словам продавца, за $800 покупателю будут предоставлены данные за период с 2006 по 2019 год, а плюсом к покупке — за 2020.

«Коммерсантъ» позвонил пяти водителям, чьи номера телефонов представлены в базе. Все они подтвердили имя и отчество, но только один — актуальность данных об автомобиле. Как пояснил изданию источник, знакомый с ситуацией, вся информация о зарегистрированных машинах и их владельцах сейчас централизованно содержится в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД.

Он отметил, что раньше каждое региональное управление ведомства отгружало данные в собственную базу. Сейчас региональные системы выходят из эксплуатации. По словам собеседника газеты, Москва и Подмосковье до 2020 года могли отгружать данные как в свою, так и в централизованную систему. Он считает, что утечка могла произойти на уровне регионов.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты предположили, что данные могли утечь в результате действий инсайдера, быть похищены у страховщиков или подрядчиков, а также из ведомств, базы которых интегрированы с системами ГИБДД. По мнению координатора движения «Синие ведёрки» Петра Шкуматова, информация может быть интересна страховщикам, мошенникам и продавцам запчастей для таргетинга рекламы.

Ранее стало известно, что Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) усовершенствует систему автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Модернизация позволит инспекторам подключаться к камерам видеонаблюдения напрямую и выявлять машины, не стоящие на учёте, зарегистрированные на умерших граждан или находящиеся в розыске.