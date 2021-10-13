В Москве будут ловить снятые с учёта и разыскиваемые машины

ЦОДД модернизирует систему автоматической фиксации нарушений ПДД, которая позволит инспекторам напрямую подключаться к камерам и выявлять машины, не стоящие на учёте, зарегистрированные на умерших граждан или находящиеся в розыске. Из-за особенностей законодательства таким автовладельцам удаётся избежать штрафов с камер, пишет «Коммерсант».

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил тендер на 180 млн рублей по модернизации системы фотовидеофиксации нарушений. Новый софт для инспекторов ГИБДД, МАДИ, АМПП должен быть внедрён в 2022 году. В рамках модернизации действующей системы «Перехват» на планшеты инспекторов установят мобильное приложение, которое позволит им подключиться к любым дорожным камерам, обнаружить автомобиль, находящийся в розыске, и остановить его для проверки.

Также можно будет оперативно отследить машины, не зарегистрированные в ГИБДД, снятые с учёта, оформленные на несовершеннолетних или умерших граждан, а также транспорт с ошибками в регистрационных данных и машины злостных должников. Частично закрытые номерные знаки можно будет распознавать с помощью нейросети, она же будет распознавать новые модели и автобренды, в том числе беспилотные авто. Также предполагается исключить случаи двойного штрафования за одно нарушение, когда над участком выделенной полосы расположены несколько комплексов.

Если инспекторы будут подключаться к камерам и работать адресно по конкретным машинам, пользы от этого будет гораздо больше, чем отослать 500 автоматических штрафов в пустоту, — заявил координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов.

По словам Шкуматова, эффективность будет зависеть от количества сотрудников ДПС, способных работать с новым софтом и приборами. В свою очередь, эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман считает, что фото, требующие определения номера автомобиля с помощью нейросетей, должны иметь специальную пометку, а инспектор ГИБДД, ставящий подпись под штрафом, должен перепроверять данные перед отправкой «письма счастья».

Ранее столичный Центр организации дорожного движения приступил к тестированию новых дорожных комплексов с микрофонами, измеряющими шум проезжающего транспорта. Владельцам шумных автомобилей и мотоциклов грозят штрафы от пяти тысяч рублей, камеры нового типа будут устанавливать в местах, где поступает больше всего жалоб на шум от транспорта.