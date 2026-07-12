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12 июля 2026 в 09:44

Минобороны раскрыло детали удара по порту Черноморска

Минобороны: ВС России поразили объекты с военными грузами в порту Черноморска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры перегрузочного центра в порту Черноморска, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в результате ударов были поражены объекты, на которых хранились грузы военного назначения.

В порту Черноморск (государственное предприятие «Морской торговый порт Черноморск») [поражены] объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, — уточнили там.

Кроме того, ВС РФ поразили в порту Черноморска два сухогруза, морской паром и патрульный катер. Согласно данным Минобороны России, суда использовались для доставки грузов в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон рассказал: подразделения Вооруженных сил России контролируют все возможные пути подхода к Константиновке и не позволяют ВСУ перебрасывать подкрепления. По его словам, украинское командование ежедневно убеждает военнослужащих, что ситуация находится под контролем, но это не так.

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