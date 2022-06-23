Baza: в российских больницах заканчиваются шунты для операций

Фото: Bodo Schackow/dpa/Global Look Press

В российских больницах постепенно заканчиваются шунты для операций, пишет Telegram-канал Baza. По его сведениям, для получения шунтов врачи должны будут проходить сложные бюрократические барьеры и собирать множество подписей от начальства.

Дело в том, что с началом российской спецоперации на Украине множество иностранных производителей шунтов ушли из России. Шунты в медицине задействуют для восстановления кровотока сосудов. Сейчас в стране запасы таких устройств, по данным канала, постепенно заканчиваются. Для больниц массовые закупки производились только на первую половину текущего года.

Как пишет Baza, для борьбы с дефицитом устройств медикам, которые работают в московском НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, уже разослали новые протоколы для получения шунтирующих систем. Теперь врачам придется заполнять документы с ФИО пациента, каналами оплаты и артикулом нужного шунта. Потом придется еще получать подпись от директора учреждения.

Медики уточняют, что такие системы играют огромную роль во многих операциях, найти им замену крайне затруднительно. При этом отечественные аналоги все еще уступают иностранным по качеству и надежности. Скорее всего, как только в России закончатся запасы, добывать качественные шунты придется через благотворительные фонды.

Ранее российские врачи пожаловались на нехватку ряда препаратов на рынке в результате наложенных на страну западных санкций. 64,5% специалистов заявили, что ощутили перебои с поставками инсулина, гормональных и противосудорожных препаратов, а также антибиотиков, свидетельствуют результаты опроса, проведенного специализированным порталом Vrachu.ru.