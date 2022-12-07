Baza: открывший огонь по полицейским дезертир оказался бойцом ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Telegram-канал Baza сообщает, что дезертиром, открывшим огонь по полицейским в Новошахтинске, оказался боец ЧВК «Вагнер». По информации канала, мужчину искали около суток и нашли в заброшенном здании — при задержании он пытался оказать сопротивление.

По сведениям Baza, Николин Павел отбывал срок в ИК-4 города Уфы. Канал сообщает, что там его завербовали в ЧВК «Вагнер», в ноябре он передумал воевать и сбежал.

Накануне в ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в Ростовской области злоумышленник открыл огонь из пулемета по сотрудникам правоохранительных органов. Один из полицейских получил огнестрельное ранение.

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с предполагаемым стрелком из Новошахтинска. Съемка велась из салона автомобиля, когда мужчина в камуфляжной форме проходил мимо транспортного средства.

Мужчину разыскивали в Новошахтинске и его окрестностях около суток — город был перекрыт, движение транспорта было остановлено. Задержать злоумышленника удалось только утром 7 декабря.