https://static.news.ru/photo/3ba70d0a-55b0-11ea-ba4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Убийство заступившегося за девушек подростка будет расследоваться под личным контролем председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Инцидент произошёл в Челябинске. Отмечается, что подозреваемый с друзьями приставали к девушкам, за которых вступились подростки. Между ними завязалась драка, в ходе которой 27-летний мужчина ударил ножом одного из подростков. Позже тот скончался в больнице.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Бастрыкин поручил установить причины и условия, которые привели к преступлению и способствовали его совершению.

Ранее NEWS.ru сообщил, что подозреваемый в убийстве задержан по горячим следам. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).