Басманный суд Москвы заочно арестовал Марка Фейгина

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Марк Фейгин

Басманный суд Москвы заочно арестовал юриста Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), свидетельствуют данные картотеки Мосгорсуда. Об избрании Фейгину меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие. Судья удовлетворил прошение в пятницу, 26 января.

Юрист проходит обвиняемым по статье 207 Уголовного кодекса России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране неправительственную организацию «Съезд народных депутатов». Она была учреждена в 2022 году в Польше российскими политиками Ильей Пономаревым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Фейгиным и Геннадием Гудковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее Басманный суд заочно заключил под стражу российского блогера Александра Шпака. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (п. «д» ч. 2 ст 207.3 УК РФ).

Ранее стало известно, что бодибилдера объявили в розыск. В 2022 году Шпак переехал в Турцию, после чего раскритиковал российскую спецоперацию на Украине.