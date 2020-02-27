https://static.news.ru/photo/5aa174d0-59dd-11ea-b38b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Эксперты назвали виновников утечки личных данных клиентов банков. Это — рядовые сотрудники учреждений, которых вербуют мошенники.

Клерки продают жуликам данные за 50–100 тысяч рублей. Их вина была признана в 89% случаев утечки данных, сообщает «Коммерсант».

В прошлом году 68% банков РФ столкнулись с утечкой данных, но публично об этом завили лишь 4% учреждений. Ещё 45% рассказали о случившемся регулирующим органам.

Клеркам мошенники платили по пять тысяч рублей за выписку со счёта конкретного человека. За доступ к информации по финансовым операциям клиента во всех банках цена достигала уже 300 тысяч рублей.

Таким образом при помощи сотрудников банка мошенники похитили у россиян порядка 24,5 млн рублей. Объём киберкраж в банках составил 6,4 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне всё чаще страдают от действий кибермошенников. Низкий уровень цифровой грамотности приводит к тому, что наивные пользователи многократно попадают на одну и ту же удочку, отдавая злоумышленникам заработанные деньги или предоставляя им доступ к банковскому счёту.