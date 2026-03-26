Банка ананасов и кефир: ананасовые оладьи — это надо пробовать! Нежные, ароматные и божественно вкусные

Ананасовые оладьи — попробовав один раз, уже не захочется возвращаться к обычным — вкус яркий, сочный и очень необычный.

Эти оладьи получаются мягкими внутри и румяными снаружи, а кусочки ананаса добавляют легкую сладость и сочность. За счет кефира тесто выходит воздушным, а аромат — просто невероятный. Идеальный вариант к чаю, когда хочется чего-то простого, но с изюминкой.

Ингредиенты: ананасы консервированные (кольца) — 6–8 шт., яйца — 2 шт., кефир — 120 мл (1/2 стакана), растительное масло — 2 ст. л., мука — около 240 г (1,5 стакана), разрыхлитель — 2 ч. л., соль — 1/2 ч. л., сахар — 2–3 ст. л. (по вкусу), сахар для обсыпки — по вкусу.

Ананасы нарезают небольшими кусочками. В миске смешивают яйца, кефир и масло, затем добавляют ананасы и слегка пробивают блендером или просто перемешивают, чтобы кусочки остались. Вводят муку с разрыхлителем, солью и сахаром, замешивают густое, мягкое тесто.

На разогретую сковороду выкладывают порции теста и жарят на слабом огне под крышкой до румяной корочки с двух сторон. Готовые оладьи можно слегка обвалять в сахаре или подать с медом.

Получается сочный, ароматный десерт с легкой кисло-сладкой ноткой, который исчезает со стола мгновенно.

Ранее мы делились рецептом крабовых тарталеток в духовке. Горячая закуска, которую первой разбирают со стола.

Проверено редакцией
Трачу сущие копейки на эти оладьи, а они заменяют и завтрак, и ужин: шедевр из капусты, яиц и муки
Общество
Трачу сущие копейки на эти оладьи, а они заменяют и завтрак, и ужин: шедевр из капусты, яиц и муки
Просто бомбический завтрак: творожно-яблочные блинчики с корицей — нежные, ароматные и очень уютные
Общество
Просто бомбический завтрак: творожно-яблочные блинчики с корицей — нежные, ароматные и очень уютные
Стакан муки и стакан манки: постные оладьи получаются пышные и нежные. Готовим на завтрак с джемом
Общество
Стакан муки и стакан манки: постные оладьи получаются пышные и нежные. Готовим на завтрак с джемом
Никаких мучений с дрожжами: пирожки на кефире с картошкой и жареным луком
Общество
Никаких мучений с дрожжами: пирожки на кефире с картошкой и жареным луком
Вкусный салат — и не надо ничего варить: готовим «Праздник», только смешать 5 простых ингредиентов
Общество
Вкусный салат — и не надо ничего варить: готовим «Праздник», только смешать 5 простых ингредиентов
Ольга Шмырева
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

