Банка ананасов и кефир: ананасовые оладьи — это надо пробовать! Нежные, ароматные и божественно вкусные

Ананасовые оладьи — попробовав один раз, уже не захочется возвращаться к обычным — вкус яркий, сочный и очень необычный.

Эти оладьи получаются мягкими внутри и румяными снаружи, а кусочки ананаса добавляют легкую сладость и сочность. За счет кефира тесто выходит воздушным, а аромат — просто невероятный. Идеальный вариант к чаю, когда хочется чего-то простого, но с изюминкой.

Ингредиенты: ананасы консервированные (кольца) — 6–8 шт., яйца — 2 шт., кефир — 120 мл (1/2 стакана), растительное масло — 2 ст. л., мука — около 240 г (1,5 стакана), разрыхлитель — 2 ч. л., соль — 1/2 ч. л., сахар — 2–3 ст. л. (по вкусу), сахар для обсыпки — по вкусу.

Ананасы нарезают небольшими кусочками. В миске смешивают яйца, кефир и масло, затем добавляют ананасы и слегка пробивают блендером или просто перемешивают, чтобы кусочки остались. Вводят муку с разрыхлителем, солью и сахаром, замешивают густое, мягкое тесто.

На разогретую сковороду выкладывают порции теста и жарят на слабом огне под крышкой до румяной корочки с двух сторон. Готовые оладьи можно слегка обвалять в сахаре или подать с медом.

Получается сочный, ароматный десерт с легкой кисло-сладкой ноткой, который исчезает со стола мгновенно.

