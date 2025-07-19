Баклажаны как в ресторане: жарь правильно и удиви всех

Баклажаны как в ресторане: жарь правильно и удиви всех

Хрустящие баклажаны с золотистой корочкой и нежной серединкой — это то блюдо, которое легко повторить дома, а по вкусу оно не уступает ресторанным. Всего три простых ингредиента, минимум времени — и отличный результат.

Эти баклажаны хороши сами по себе с соусом, в составе салатов или как гарнир к мясу и рыбе. Главное — соблюдать технику жарки, чтобы они получились хрустящими и не слишком жирными.

Если ищете интересный и при этом простой гарнир — этот рецепт точно стоит попробовать.

Ингредиенты (на 4 порции)

Баклажаны — 2 шт.

Крахмал — 30 г

Масло растительное — 300 г

Как приготовить хрустящие баклажаны

Шаг 1

Подготовьте ингредиенты.

Вам понадобится подсолнечное рафинированное масло без запаха, чтобы не испортить вкус блюда.

Шаг 2

Баклажаны промойте и обрежьте кончики. Разрежьте пополам, затем — на крупные ломтики. Слишком мелко резать не нужно, иначе внутри они пересохнут.

Если баклажаны горчат, посыпьте ломтики солью и оставьте на 15 минут. Затем промокните бумажным полотенцем.

Шаг 3

В глубокой миске обваляйте ломтики баклажана в крахмале. Подойдет как картофельный, так и кукурузный — большой разницы нет.

Шаг 4

Влейте масло в кастрюлю или сотейник так, чтобы ломтики могли плавать. Хорошо прогрейте его на среднем огне.

Проверить температуру просто: опустите кусочек баклажана — если масло сразу зашипело и появились пузырьки, можно жарить.

Шаг 5

Обжаривайте баклажаны небольшими партиями по четыре-пять минут, переворачивая для равномерной корочки. Не кладите сразу слишком много, чтобы кусочки не слипались.

Шаг 6

Готовые ломтики выложите на бумажное полотенце. При правильно разогретом масле они не впитают много жира.

Шаг 7

Подавайте горячими — с соусами, свежими овощами или добавляйте в салаты.

Эти баклажаны приятно хрустят снаружи и остаются мягкими внутри — такой результат точно понравится всем.

Приятного аппетита!

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