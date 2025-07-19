Баклажаны как в ресторане: жарь правильно и удиви всех

Хрустящие баклажаны с золотистой корочкой и нежной серединкой — это то блюдо, которое легко повторить дома, а по вкусу оно не уступает ресторанным. Всего три простых ингредиента, минимум времени — и отличный результат.
Эти баклажаны хороши сами по себе с соусом, в составе салатов или как гарнир к мясу и рыбе. Главное — соблюдать технику жарки, чтобы они получились хрустящими и не слишком жирными.
Если ищете интересный и при этом простой гарнир — этот рецепт точно стоит попробовать.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Баклажаны — 2 шт.
- Крахмал — 30 г
- Масло растительное — 300 г
Как приготовить хрустящие баклажаны
Шаг 1
Подготовьте ингредиенты.
Вам понадобится подсолнечное рафинированное масло без запаха, чтобы не испортить вкус блюда.
Шаг 2
Баклажаны промойте и обрежьте кончики. Разрежьте пополам, затем — на крупные ломтики. Слишком мелко резать не нужно, иначе внутри они пересохнут.
Если баклажаны горчат, посыпьте ломтики солью и оставьте на 15 минут. Затем промокните бумажным полотенцем.
Шаг 3
В глубокой миске обваляйте ломтики баклажана в крахмале. Подойдет как картофельный, так и кукурузный — большой разницы нет.
Шаг 4
Влейте масло в кастрюлю или сотейник так, чтобы ломтики могли плавать. Хорошо прогрейте его на среднем огне.
Проверить температуру просто: опустите кусочек баклажана — если масло сразу зашипело и появились пузырьки, можно жарить.
Шаг 5
Обжаривайте баклажаны небольшими партиями по четыре-пять минут, переворачивая для равномерной корочки. Не кладите сразу слишком много, чтобы кусочки не слипались.
Шаг 6
Готовые ломтики выложите на бумажное полотенце. При правильно разогретом масле они не впитают много жира.
Шаг 7
Подавайте горячими — с соусами, свежими овощами или добавляйте в салаты.
Эти баклажаны приятно хрустят снаружи и остаются мягкими внутри — такой результат точно понравится всем.
Приятного аппетита!
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