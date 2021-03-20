Байден рассказал, кого считает умнее себя в Белом доме

https://static.news.ru/photo/8da93902-89b7-11eb-ba7b-96000091f725_660.jpg Камала Харрис Фото: Ken Cedeno/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Джо Байден во время представления вице-президента Камалы Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты заявил, что она умнее его.

И я не должен был этого делать (выступать первым. — NEWS.ru), потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я, — цитирует РИА Новости американского лидера.

Харрис в шутливой форме ответила, что ей «и добавить нечего».

Ранее член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял Байдена за отказ вести диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Политик предположил, что в этом «противостоянии» глава Белого дома не выстоит.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором высказалась об инциденте, произошедшем с президентом США Джо Байденом, который чуть не упал, поднимаясь по трапу самолёта.