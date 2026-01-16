Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 11:00

Бабушкин секрет: медовая «скатерть» с орехами. Один корж сворачиваю в рулет — и сказка на столе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рулет хранит тёплый, душистый аромат домашнего уюта и простой мудрости старых рецептов. Его секрет — в тончайшем медовом корже, который сразу после духовки становится мягким и пластичным, словно тёплая скатерть. Он не требует сложных кремов: щедрая россыпь поджаренных грецких орехов, впитывая медвяную влагу, создаёт насыщенную хрустящую начинку. Свёрнутый в рулет и нарезанный на кусочки, этот десерт становится воплощением гостеприимства и вкусом из детства, когда всё готовилось с любовью и без лишней суеты.

Для коржа растопите на водяной бане 3 ст. л. мёда и 50 г сливочного масла. Снимите с огня, вмешайте 1 яйцо и 2 ст. л. сахара. Добавьте ½ ч. л. соды и 150 г муки, замесите мягкое тесто. Раскатайте его в тонкий прямоугольник на пергаменте и выпекайте 6–8 минут при 190 °C до золотистого оттенка. Для начинки измельчите 100 г грецких орехов и смешайте их с 1 ст. л. сахара. Горячий корж, не снимая с бумаги, сразу посыпьте ореховой крошкой. Быстро и плотно сверните рулетом вместе с пергаментом, помогая себе полотенцем. Дайте полностью остыть, завернутым в ткань, чтобы сохранился пластичный рулет. Перед подачей нарежьте порционными кусочками.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

рецепты
завтраки
рулеты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
