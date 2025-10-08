Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 12:10

Бабушкин секрет чистоты холодильника: лавровый лист творит чудеса — забудьте о запахах и насекомых навсегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лавровый лист просто и эффективно решает кухонные проблемы. Речь идет о неприятных запахах в холодильнике и нашествии насекомых. Наши бабушки знали этот секрет задолго до появления современных средств.

Для свежести холодильника разложите несколько сухих лавровых листьев на полках вечером. За ночь они впитают неприятные запахи, а холодильник наполнится приятным ароматом. Меняйте листья каждые несколько месяцев для поддержания эффекта.

Против насекомых разместите лавровый лист под холодильником и в местах их скопления. Эфирные масла в составе отпугнут вредителей и заставят их покинуть территорию. Метод безопасен для здоровья и не требует больших затрат.

Ранее сообщалось, что проволочник — настоящий враг картофельных грядок. Личинки жука-щелкуна способны за сезон испортить значительную часть урожая, превращая клубни в непригодные для еды. Избавиться от вредителя полностью сложно, но есть проверенные способы снизить его численность без применения химии.

