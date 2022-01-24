«Автор приказа о расказачивании до сих пор неизвестен»

24 января 1919 года Оргбюро ВКП(б) приняло секретную директиву «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах». С этого дня в стране запустили процесс расказачивания — фактически уничтожения казаков как отдельного военного сословия. Расселение казаков, раздача их земли и заселение её приезжими из других регионов сопровождались массовым террором, в том числе по отношению к мирному населению. Доктор исторических наук Владимир Трут и кандидат исторических наук Илья Ратьковский в интервью NEWS.ru рассказываю, зачем большевикам понадобилось расказачивание, участвовали ли в нём на стороне властей сами казаки, почему существует мнение, что секретная директива была бессмысленна и что с казаками было после того, как её действие прекратилось.

Владимир Трут

— Как появился указ о расказачивании?

— Несмотря на то что процессу расказачивания посвящено очень много научной литературы, так до сих пор и не известны достоверно автор циркулярного письма с указом и причины его появления. Опосредованно авторство приписывают Якову Свердлову, так как письмо было хитро подписано «Оргбюро ЦК РКП(б)», а Свердлов его тогда возглавлял. Позже при этом было установлено, что 24 января Оргбюро даже не собиралось.

Большинство казачества во время Гражданской войны сражалось на стороне белых. При этом следует обратить внимание на период начала 1919 года, кода письмо появилось. 4 января начинается крупная наступательная операция красных, они доходят до Донской области, и в это же время буквально разваливается армия атамана Краснова. Причина и в недовольстве управлением Краснова, и в советской агитации. Казаки сдаются в плен, уходят по домам. Фронт рухнул. Красная армия занимает большую часть Донской области. На другом — Восточном фронте — ситуация похожая. Красные занимают Оренбург — столицу Оренбургского казачьего войска, позже – Уральск, столицу Уральского казачьего войска. Все понимают, что перелом в гражданской войне наступил. И в таких условиях выходит такое письмо, которое привело в итоге к восстанию казаков. Это уже, в свою очередь, разваливает фронт красным на юге, Гражданская война в итоге продлевается на два года.

— Вы для себя ответили на вопрос, почему это письмо всё же появилось?

— Думаю, дело было не в условиях войны, а в неприятии части советского руководства казаков как этно-социального сословия. Его надо было ликвидировать. Это сословие рассматривалось как стабилизирующая, консервативная сила, которая могла выступить «за старые порядки». Всё равно, однако, не совсем понятна причина жесточайшего террора, который развернулся против всего казачьего населения, а не только против, например, каких-то военных руководителей. Убивали женщин, стариков, старух, детей. В день, бывало, расстреливали по 40–50 человек. Страшные вещи творились. Некоторые исследователи не без основания говорят о геноциде.

Leo Preobrazhensky/Russian Look/Global Look Press

— Принимали ли в расказачивании участие сами казаки?

— Нет, не принимали. По крайне мере такие сведения мне не известны. Если же в целом говорить о казаках, которые воевали за красных, то не стоит воспринимать их как некое замкнутое сообщество. Среди них были разные люди с разными политическими взглядами. Многие из воевавших за красных были уверены, что когда речь зайдёт о казачестве, то будет ликвидирован особый статус, они только будут уравнены с другими сословиями. В целом же казаки скорее были аполитичны. Правда отдельно стоит их использование в разгоне демонстрантов во время Первой революции 1905 года. Это повлияло на казаков очень негативно. Они потом много писали в Думу, в другие органы с просьбой больше не использовать их для разгона демонстраций. Писали, что они готовы воевать, но не подобным заниматься.

— Когда действие указа закончилось и процесс расказачивания тоже, как жили казаки?

— Часто говорят, что действие циркулярного письма было остановлено уже 16 марта. В действительности его де-факто никто не отменял. Террор продолжался. Территориальные области казачьих войск были ликвидированы после Гражданской войны. Существовал запрет на демонстрацию казачьей идентичности. В частности, было запрещено носить лампасы до 1925 года. Области были поделены для того, чтобы распылить казачество. Часть войска донского было отдано Украине — Донбасс, часть была отрезана, и потом была из этого создана Калмыкия и так далее. Казаков выселяли. Они были также ограничены в правах в армии. Только с приближением Второй мировой войны ситуация меняется, когда государству понадобился их патриотизм, традиция войны за родину. Сейчас популярно рассказывать о казаках-коллаборационистах, но подавляющее их число воевало против немцев.

Andrey Fokin/Russian Look/Global Look Press

— Казачество было в полном смысле уничтожено в результате расказачивания?

— Это сложный вопрос. Многое из казачества, безусловно, было утрачено. Однако нельзя не отметить, что как только стало можно публично идентифицировать себя как казака, многие стали это делать. То есть эта традиция, память о своём происхождении в людях сохранилась. Сейчас есть ещё казачий реестр, который позволяет любому человеку в независимости от происхождения назвать себя казаком, появилось много людей, которые называют себя казаками, хотя это не так. В обществе к ним относятся негативно, считают ряжеными, не одобряют их действия. В этом смысле лучше ориентироваться, при разговоре о казаках в наше время, на территории традиционного их проживания, где сейчас живут их потомки.

Илья Ратьковский

— Почему именно для казаков понадобился специальный указ?

— Казачество принимало активное участие в гражданской войне. Особенно активно донское казачество. При этом в ряде случаев фиксировались массовые случаи антисоветского (белого) террора. Если рассматривать «красновских» казаков, то достаточно вспомнить занятие ими в августе город Калач Воронежской области, где жертвами стало от 1200 до 1600 человек. При этом, условно, ответный силовой вариант не был единственным. В том же августе-сентябре 1918 года Свердлов и Троцкий инициировали Постановление СНК о созыве Походного круга Советского войска Донского, который определялся как «войсковое правительство, облеченное всей полнотой власти на Дону и составленное из трудящегося донского населения, с оружием в руках защищающего законную власть Советов от мятежных банд». Потом постановление было фактически отменено, как и уже намеченное собрание казаков в Воронеже. Очевидно, что ход гражданской войны не соответствовал подобной практике. Как я уже говорил, время шло и ожесточение усиливалось. Отметим, например, октябрьский указ Красновского, направленный против казаков, вступивших в Красную армию, когда всех красных казаков, попавших в плен, казнили.

Возможно, что казаки, точнее часть из них, стали заложниками не только своего участия на стороне атамана Краснова, но и земельного вопроса на Дону, имевшего противоречия между безземельными иногородними и донскими казаками. Первых на Дону было даже больше, чем казаков. Именно на них была сделана ставка.

— Каковы хотя бы примерные жертвы расказачивания?

— Речь идёт о нескольких тысячах жертв. Особая следственная комиссия при командующем юга России генерале Антоне Деникине определяла количество жертв примерно в 3500 казаков на Дону в конце 1918-го — первой половине 1919 года. Эти данные могут считаться и завышенными, и не полными. Но примерный порядок цифр такой.

Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

— Казаки, если не ошибаюсь, достаточно активно участвовали в разгоне различных антиправительственных демонстраций. Смогли бы они избежать расказачивания, если бы держались в стороне от политики, максимально нейтральными? Насколько это было в принципе возможно?

— Все это было, но было и обратное. Например,подхорунжий Макар Герасимович Филатов, в Февральскую революцию поддержавший митингующих работников, а впоследствии фактически создавший красный казачий полк на Дону. Имевшийся исторический «негатив» наложился позднее уже на события гражданской войны, когда взаимное ожесточение достигло максимума.

— Почему, не смотря на расказачивание, часть казаков была за красных?

— Потому, что политика расказачивания не была основой советской политики, она имела место в конкретный период, с дальнейшим признанием её ошибочной. Также потому, что ранее красное казачество пострадало от Краснова в гораздо большем объёме.

— Как жили казаки в СССР после того, как с расказачиванием было покончено?

— Было разное. Амнистия участникам гражданской войны, НЭП. Были и более поздние трагические страницы. В 1930-х дела амнистированных часто перепроверялись, они признавались врагами советской власти. Было раскулачивание. Вместе с тем многое это было характерно не только для казачьих районов. В конечном итоге казачество продемонстрировало свой выбор в период Великой Отечественной войны. Как поётся: «Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки».

— Можно ли сказать, что расказачивание навсегда покончило с казачеством в полном смысле этого слова?

— Нет, конечно. Если рассматривать его как отдельное сословие, то с этим вопрос был решён в 1917 году, когда вся сословность российского дореволюционного общества была отменена декретом советской власти, задолго до расказачивания. Если же рассматривать историю казачества позднее, то видно, что многие особенности сохранились, по крайней мере на внешнем уровне, не земельном укладе. Достаточно посмотреть фотографии военных казачьих подразделений Советской армии в период Великой Отечественной войны.