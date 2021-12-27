Автомобилям предложили разрешить поворот направо одновременно с пешеходами

Ассоциация транспортных инженеров предложила расширить возможности автомобилистов ради борьбы с пробками. В частности, специалисты предлагают разрешить водителям поворачивать направо одновременно с движением пешеходов за одну светофорную фазу, пишет «Коммерсант».

Власти Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга <...> предлагают поправить действующий ГОСТ и разрешить совмещённое движение поворачивающих направо автомобилей и пешеходов, — говорится в материале издания.

Уточняется, что это позволит водителям быстрее добираться до места назначения, а пешеходам — не ждать подолгу разрешающего сигнала вне зависимости от траффика на дорогах. Тем не менее в ГИБДД эту инициативу осуждают — дело в том, что помимо возможных аварийных ситуаций, возможен плотный поток пешеходов. В результате машины не смогут проехать сквозь него, а лихачи могут не всегда успеть затормозить перед идущими людьми.

Начальник УГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов заявил, что «пропускная способность перекрестков важна, но отдавать ей в жертву безопасность движения мы не готовы». Он обратил внимание на то, что на практике основное число ДТП с пострадавшими пешеходами происходит как раз при повороте автомобилей направо в одной светофорной фазе на регулируемых пешеходных переходах.

Ранее зампред правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить допустимое количество алкоголя в крови водителей. Он отметил, что это поможет снизить смертность на дорогах.