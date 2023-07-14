Автокриминалист назвал недостаток китайских машин Автокриминалист Кондрашов назвал уязвимость VIN-номера недостатком китайским машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главным недостатком китайских машин является уязвимость их VIN-номера: угонщики могут получить код для вскрытия автомобиля, узнав этот номер, пояснил автокриминалист Андрей Кондрашов. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что, в связи с этим, автомобили китайского производства защищены хуже европейских.

По VIN-номеру китайского автомобиля можно получить PIN-код производителя для доступа к иммобилайзеру. Это и есть уязвимость, ведь достаточно обратиться за кодом к дилеру, также такие коды продаются на Aliexpress. По VIN можно получить код для конкретного автомобиля, — пояснил Кондрашов.

По словам автокриминалиста, данная проблема характерна практически для всех китайских марок, которые есть на российском рынке. Он также предупредил, что код доступа угонщики могут извлечь из электронных блоков автомобиля. Эксперт отметил, что китайские компании снижают производственные издержки, из-за чего штатная защитная система оказывается уязвимой.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр ранее напомнил, что в жару нельзя оставлять в автомобиле перцовые баллончики. По словам эксперта, такой предмет может взорваться в дороге, напугав водителя. Это чревато созданием аварийной ситуации на дороге.