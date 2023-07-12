Россиянам напомнили, какие предметы нельзя оставлять в машине в жару Автоэксперт Хайцеэр посоветовал не оставлять в машине перцовые баллончики в жару

Фото: Armin Weigel/DPA/TASS

В автомобиле не следует оставлять перцовые баллончики в жару, напомнил россиянам вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. Он рассказал «Газете.Ru», что такой предмет может взорваться в дороге. Кроме того, по его словам, это опасно, так как водитель с большой вероятностью отвлечется на звук и рискует попасть в аварию.

Некоторые водители возят с собой перцовые баллончики для защиты и оставляют их в нишах дверей. При нагреве свыше 50 градусов, такой баллон может детонировать. Если он взорвется в дороге, водитель потеряет контроль, в результате может случиться авария, — пояснил автоэксперт.

По его словам, такая же ситуация может произойти с различными аэрозолями и газовыми зажигалками. Он уточнил, что флакон разлетается на множество осколков, когда взрывается. В некоторых случаях автомобиль даже может загореться, предупредил Хайцеэр. Кроме того, не стоит оставлять в машине растворители. Они могут дать течь и вызвать у пассажиров и водителя отравление.

Эксперт добавил, что принимать лекарства, которые лежали в нагретом салоне автомобиля, не следует: препараты портятся и могут нанести вред здоровью. Также стоит убирать видеорегистраторы. Из-за жары они быстро потеряют свою работоспособность, а банковские карты могут деформироваться.

Автоэксперт Петр Шкуматов ранее объяснил, что неожиданных поломок автомобиля в жаркую погоду можно избежать, если следить за состоянием транспортного средства круглый год. По его словам, современные машины могут нормально функционировать при температуре воздуха до 60 градусов, поэтому не требуют никакого дополнительного обслуживания в жару.