https://static.news.ru/photo/6ca7c5de-4ce1-11ea-80ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: 12auction.ru

В Москве на торги будет выставлен автограф президента Владимира Путина. Подпись стоит под письмом, направленным американисту Валентину Зорину в сентябре 2001 года. В нём политик благодарит своего визави за подарок — книгу «Неизвестное об известном» — и желает успехов автору.

Начальная цена лота составляет 340 тысяч рублей.

Всегда с огромным интересом и удовольствием следил за Вашей работой. Практически всё и всегда было блестяще и высшей степени талантливо, — сказано в тексте письма.

Помимо этого, как сказано в сообщении аукционного дома «12-й стул», в перечне выставленных на продажу предметов значатся бейсболка с автографом лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, а также автограф автора цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина на русском издании книги, положенной за основу сериала «Игра престолов». Начальная цена обоих лотов — тысяча рублей.

В списке лотов также — предметы «гоголианы»: замок и ручка калитки дома Гоголя на Никитском бульваре (стартовая стоимость — 130 тысяч рублей), рукописные заметки Андрея Тарковского, сделанные им при работе над кинофильмом «Зеркало» (120 тысяч), автографы Демьяна Бедного и Владислава Ходасевича, а также писателей Астрид Линдгрен и Николая Глазкова (45–50 тысяч).

Предаукционная выставка состоится в Москве с 14 по 19 февраля, торги намечены на 20-е число.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский бизнесмен Алишер Усманов подарил Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Документ был куплен в декабре 2019 года на аукционе за $8,8 млн.