В Москве на торги будет выставлен автограф президента Владимира Путина. Подпись стоит под письмом, направленным американисту Валентину Зорину в сентябре 2001 года. В нём политик благодарит своего визави за подарок — книгу «Неизвестное об известном» — и желает успехов автору.
Начальная цена лота составляет 340 тысяч рублей.
Всегда с огромным интересом и удовольствием следил за Вашей работой. Практически всё и всегда было блестяще и высшей степени талантливо, — сказано в тексте письма.
Помимо этого, как
В списке лотов также — предметы «гоголианы»: замок и ручка калитки дома Гоголя на Никитском бульваре (стартовая стоимость — 130 тысяч рублей), рукописные заметки Андрея Тарковского, сделанные им при работе над кинофильмом «Зеркало» (120 тысяч), автографы Демьяна Бедного и Владислава Ходасевича, а также писателей Астрид Линдгрен и Николая Глазкова (45–50 тысяч).
Предаукционная выставка состоится в Москве с 14 по 19 февраля, торги намечены на 20-е число.
Ранее, как писал NEWS.ru, российский бизнесмен Алишер Усманов подарил Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Документ был куплен в декабре 2019 года на аукционе за $8,8 млн.
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